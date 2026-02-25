VaiOnline
Siliqua.
26 febbraio 2026 alle 00:42

Smottamento sulla statale 293: strada chiusa e traffico deviato 

Non ha resistito alle settimane di continuo maltempo, il fondo stradale della strada statale numero 293, che nelle prime ore del pomeriggio di ieri è stata interdetta al traffico. La decisione è stata presa in via d’urgenza dopo che si era verificato un dissesto che ha aperto una grande crepa nel nastro d’asfalto.

Le squadre di tecnici dell’Anas, per evitare pericoli, hanno sbarrato il passaggio nel tratto di Statale di Giba all’altezza del chilometro 32, che si trova nel territorio comunale di Siliqua. Utilizzando le transenne e una segnaletica provvisoria d’emergenza, la stessa azienda delle strade ha deviato la circolazione su strade secondarie della zona. Superato il tratto che ha subito lo smottamento a causa di un dissesto idrogeologico, il traffico è stato poi diretto nuovamente sul tracciato della strada Statale 293.

Lo smottamento, al quale le squadre dell’Anas inizieranno già oggi a porre rimedio, è senz’altro dovuto all’ondata di maltempo che ha investito la zona per lungo tempo.

