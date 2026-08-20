Slalom nelle vie trappola, buche e avvallamenti dopo i cantieri stradali  

Tardano ad arrivare gli annunciati interventi di ripristino del manto stradale in diverse vie della città. Dopo i lavori effettuati da ditte esterne, restano i solchi nell’asfalto e le riparazioni provvisorie in cemento che si sfaldano al passaggio delle auto. Succede ad esempio in via Turati, in ben due tratti, sia in prossimità dell’incrocio con via Marconi, sia più avanti verso via Bizet. Succede anche nel litorale, in via Planargia, dove i residenti denunciano una situazione che si protrae da circa tre mesi nel quartiere Bellavista, nei pressi del Tennis Club Costa di Sopra 2.

Per effettuare dei lavori, presumibilmente relativi a una cabina telefonica, è stato eseguito un taglio orizzontale del manto stradale. Da allora, però, il manto stradale non è mai stato adeguatamente ripristinato. Il risultato è una situazione di forte disagio e soprattutto di pericolo per le auto: buche, dislivelli e un attraversamento della carreggiata che mettono a dura prova pneumatici, cerchi e ammortizzatori. Diverse persone residenti nel quartiere lamentano danni alle proprie vetture a causa delle condizioni della strada. Restano poi anche i problemi di mancati ripristini di buche sull’asfalto, come quella tra via Marconi e via Brigata Sassari dove la situazione diventa ogni giorno più critica non solo per le auto ma anche per i pedoni dal momento che la buca si trova proprio davanti alle strisce pedonali.

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