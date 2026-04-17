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18 aprile 2026 alle 00:49

Sinner a Roma da numero 1 

Cobolli sfida Zverev a Monaco, Musetti si arrende a Fils 

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Jannik Sinner si presenterà a Roma come numero 1 del mondo. La conferma è arrivata dopo l'annuncio del forfait del suo grande rivale, lo spagnolo Carlos Alcaraz, che non parteciperà all'Atp 1000 di Madrid, in programma la prossima settimana. Il problema al polso destro accusato nel primo turno dell'Atp 500 Barcellona pare essere più grave del previsto e questo da via libera all'altoatesino, che disputerà almeno i prossimi due tornei da testa di serie numero 1. Alla Caja Magica non ci sarà neanche Nole Djokovic, che dopo Montecarlo ha dato forfait anche al secondo 1000 su terra battuta per noie fisiche.

Musetti ko, Vavassori ok
E a Barcellona si ferma nei quarti l'avventura di Lorenzo Musetti, accreditato della seconda testa di serie, ma sconfitto 6-3, 6-4 dal francese Arthur Fils. In doppio, bene Andrea Vavassori che, in coppia col transalpino Pierre Hugues Herbert, batte 6-2, 6-4 gli spagnoli Daniel Rincon e Oriol Roca Batalla qualificandosi per la semifinale.

Cobolli in semi
Semifinale anche per Flavio Cobolli, che nell'Atp500 di Monaco regola 6-3, 6-2 il ceco Vit Kopriva, che nel turno precedente aveva eliminato Luciano Darderi. Cobolli, atteso protagonista all'imminente Atp Challenger di Cagliari, oggi sfiderà il padrone di casa Alexander Zverev, numero 1 del seeding, che ci ha messo un set per prendere le misure all'argentino tesserato per il Tc Cagliari Francisco Cerundolo, sconfitto 5-7, 6-0, 6-2.

Carboni ko in semifinale
Lorenzo Carboni sfiora la finale nel terzo Itf Combined di Santa Margherita di Pula, che rientra nella manifestazione "Forte Village Tennis Project", organizzata dalla Forte Village Sports Academy con il supporto della Regione. Nel match del mattino, il tennista algherese ha lottato due set contro Francesco Forti (4-6, 6-4) per poi volare 6-0 nel terzo, mentre nel pomeriggio, ha ceduto il passo 2-6, 6-2, 6-4 a Juan Cruz Martin Manzano, che nei quarti aveva superato 6-2, 2-6, 6-2 Gianmarco Ferrari. Negli ottavi femminili, bella vittoria di Alessandra Mazzola (Tc Cagliari), che ha lottato due ore e mezza per avere la meglio su Deborah Chiesa con un doppio 7-5. Avanti anche Samira De Stefano ed Enola Chiesa, mentre saluta il torneo Gaia Maduzzi.

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