«Sindaco fino all’ultimo giorno» 

Otto, nove mesi all’alba sembrano tanti ma non per la politica che prima di arrivare alla scadenza della consiliatura nella primavera del 2027 punta a portare a casa il massimo del risultato o quanto meno a chiudere le incompiute. Che aiuti la riconferma alla coalizione di centro destra che amministra la città è un altro paio di maniche ma per dirla con il sindaco Massimiliano Sanna «l’importante è fare fino all’ultimo il dovere di amministratori, il resto compete alla politica». Al netto dei giri di valzer che hanno segnato (e rallentato) questa legislatura il piano di lavoro è pressoché completato. «Il Consiglio potrebbe essere convocato per metà settembre, al momento sul tavolo alcune interpellanze e interrogazioni, il bilancio consolidato deve essere approvato entro ottobre», commenta Pepi Puddu che da presidente del Consiglio porta in aula quello che la Giunta e le forze politiche dispongono.

In programma

L’agenda del sindaco Massimiliano Sanna è bella ricca. Al primo punto il varo della Ztl: «Come promesso ci sarà un periodo di sperimentazione di tre mesi. Il comandante della Polizia urbana Gianni Uras sta ultimando alcuni ritocchi, niente di che. Siamo pronti e questa volta senza ripensamenti a meno che alla scadenza dei tre mesi non emergano situazioni serie e quindi tali da giustificare una revisione». Al secondo posto i lavori di ristrutturazione del mercato civico di via Mazzini, da oltre dieci anni in lista d’attesa per inghippi progettuali. Ancora il sindaco Sanna: «I tecnici stanno ultimando il progetto concordato con la Sovrintendenza ai beni culturali che ha portato a sforare l’importo previsto in 6 milioni di euro. Tre milioni e novecentomila euro sono già disponibili, la parte restante sarà coperta da un mutuo. Abbiamo scritto alla Regione per chiedere un aumento del finanziamento in funzione dei nuovi costi progettuali. Se la richiesta non dovesse andare in porto aumenteremo la quota del mutuo. L’obiettivo che ci siamo posti è aprire il cantiere prima del nostro mandato». In rampa di lancio anche il progetto “Oristano porta d’acqua” da oltre 13 milioni per la rigenerazione urbana e ambientale della città. «Il progetto di massima - dice il sindaco - è stato presentato ai primi di luglio, si tratta di un lavoro complesso per costruire una nuova idea di città, più verde, più accessibile più attenta alle esigenze delle persone. Occorre il giusto tempo, faremo il possibile per consegnarlo all’amministrazione che verrà».

I tempi

Nel tavolo di lavoro anche il Piano urbano del traffico, il Piano Urbano della mobilità sostenibile e in particolare il Piano urbanistico comunale. «Il Puc sarà aggiornato non rifatto di sana pianta ma proiettato in un arco di tempo partendo dalla situazione attuale. Dovremo farcela». Accanto a questi grandi temi, quelli non meno importanti dei parcheggi col trasferimento dell’Arst da via Cagliari, il palazzo Paderi, i parcheggi a pagamento. «Temi caldissimi, ormai maturi che dovremo concludere in tempo utile – conclude Sanna –. Sarò sindaco fino all’ultimo giorno».

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