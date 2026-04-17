VaiOnline
Verso le elezioni.
18 aprile 2026 alle 00:51

Sindaci uscenti, nuova corsa   

Da Corona ad Atzara a Sau a Tonara, Saba a Ottana e Barone a Mamoiada 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Cresce il fermento in diversi centri della Barbagia in vista del voto di giugno per il rinnovo dei Consigli comunali. A Desulo, dove non sarà ricandidato il sindaco uscente Gian Cristian Melis, sfida a due fra l’ex primo cittadino Gigi Littarru e la presidente della Pro Loco Alessandra Peddio. Entrambi gli schieramenti limano le liste, alla ricerca di giovani e di candidati con esperienza. A Tonara sempre più concreta la sfida fra il sindaco uscente Pierpaolo Sau che si dice «al lavoro per il futuro della comunità fra volti nuovi e riconferme del gruppo uscente Intrerrios» e una compagine civica con esponenti di centrosinistra su c’è gran riserbo.

Grande fermento

A Tiana manovre in corso per la formazione di un gruppo che succeda al sindaco uscente Pietro Zedda che ha annunciato la fine dell’esperienza amministrativa. A Gavoi unica candidata la direttrice del Gal Barbagia-Gennargentu-Manfrolisai Claudia Sedda, mentre il gruppo di opposizione Comunidade non scioglie ancora le riserve.

Ad Atzara certa la ricandidatura dell’uscente Alessandro Corona, presidente della Comunità montana Barbagia-Mandrolisai. Ad Austis sarebbe pronto a ripresentarsi il primo cittadino Benedetto Pitzeri che sul suo cammino troverebbe uno schieramento in contrapposizione.

A Olzai si esclude la ricandidatura a sindaca di Maddalena Agus. Da settimane si lavora a una nuova compagine. A Mamoiada è certa la ricandidatura di Luciano Barone e la corsa di Anna Mannu, attualmente all’opposizione.

A Ottana è ufficiale un nuovo ticket per Franco Saba con la probabile nascita di un polo civico in parallelo, a Ollolai finisce l’era Francesco Columbu che annuncia: «Sarò candidato consigliere nella lista capeggiata dal mio attuale vicesindaco Salvatore Zedde». Sul fronte parallelo Pierpaolo Soro, presidente del Ccn e nel direttivo Pro Loco, preannuncia «una lista con giovani che andranno dai 22 anni fino a volti di esperienza under 40». A Seulo si concretizza l’ipotesi Enrico Murgia che da giorni aveva parlato di «progetti da concludere con l’obiettivo di allargare il gruppo ai giovani che dovranno essere i futuri amministratori».

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Il Cagliari regge solo un tempo

l nello sport
Il conflitto

I Volenterosi in campo per lo Stretto  Meloni: «L’Italia farà la sua parte»

Disponibili due navi cacciamine. Ma Trump attacca: la Nato stia fuori 
Il conflitto

Libano, ok alla tregua E l’Iran riapre Hormuz

L’America ferma Israele e annuncia: accordo in due giorni 
Intervista

«Per i voli sardi emergenza gestibile: l’estate è al sicuro»

Intrieri: «Continuità garantita, pronti ad aggiungere collegamenti»  
Massimiliano Rais
Energia

«Eolico off shore, un ricorso al Tar contro il progetto»

Il no di Carloforte, Fluminimaggiore, Gonnesa, Portoscuso e Buggerru 
Antonella Pani
Il caso

Intasca la pensione della madre morta da 13 anni

Nuoro, truffa da 300mila euro scoperta dalla Guardia di Finanza 
Fabio Ledda
L’incontro

Genitori e figli nel nome dell’impresa

Salvato, prorettore dell’Università Bocconi: «Le aziende di famiglia più solide sul mercato» 
Luca Neri
Anniversario

I 105 anni del Psd’Az, nel futuro la scelta tra destra e sinistra

Festa per la ricorrenza a Oristano Solinas: «Deciderà il congresso» 
Antonio Masala
Il caso

La Lega torna in piazza contro l’Ue

Patrioti europei a Milano, tre cortei e una manifestazione di Forza Italia 