Signore e signori, Jazz Club Network 

Esplorazioni sonore, alchimie creative, collaborazioni esplosive: la nona edizione di Jazz Club Network, prestigioso circuito di concerti organizzato da Cedac, Circuito multidisciplinare dello spettacolo dal vivo in Sardegna, in collaborazione con l’associazione culturale Il Jazzino, alza il sipario il 23 aprile con 11 band dal sound internazionale. Fino all’11 dicembre, il Jazzino Music Club di Cagliari, Il Vecchio Mulino di Sassari e il Teatro Massimo di Cagliari sono pronti ad accendere i riflettori su un cartellone che brilla per vitalità creativa: dalle nuove pubblicazioni di Jasper Hoiby, Alex Hitchcock e Lorenzo Tucci, all’intensità interpretativa di Liane Carroll, voce tra le più premiate e autorevoli del jazz britannico, fino al talento della stella nascente Sultan Stevenson, vincitore del Parliamentary Jazz Award. Un viaggio sonoro che abbatte le distanze, offrendo un programma di alto profilo che rende omaggio alla grande tradizione jazzistica con le più fresche e audaci esplorazioni contemporanee. Ma vediamo insieme il cartellone di aprile e maggio.

Aprile

A inaugurare la nona edizione della rassegna, giovedì 23 aprile, alle 21.45, al Jazzino di Cagliari (con replica il giorno dopo alle 20.30, al Vecchio Mulino di Sassari) sarà l’“Omaggio a Chet Baker” eseguito dal trio composto da Bebo Ferra alla chitarra; Salvatore Maiore al contrabbasso e Luca Aquino alla tromba. Non una semplice celebrazione, ma una ricerca profonda sull'essenzialità del fraseggio e sul controllo timbrico, elementi che hanno reso iconico il celebre trombettista americano. Mercoledì 29 aprile al Vecchio Mulino alle 20.30 (con replica giovedì 30 aprile, al Teatro Massimo di Cagliari alle 21), il duo composto da Antonello Salis alla fisarmonica/piano e Simone Zanchini alla fisarmonica/live elettronics porta in scena “Liberi” un flusso energetico incessante, dove lo scambio continuo di ruoli e la sperimentazione timbrica dei loro strumenti genera un’alchimia creativa fuori dal comune.

Maggio

Sabato 2 maggio, al Vecchio Mulino (ore 20.30), “Bent’e Mari” un progetto originale firmato Medinsard, con Roberto Taufic alla chitarra; Elena Ledda: voce; Matteo Leone: chitarra; Marzouk Mejri: percussioni. Un'esperienza sonora che attraversa mari, culture e secoli. Un live che unisce voci, lingue e tradizioni musicali dalla Sardegna al Nord Africa, fino al Brasile, in un dialogo senza tempo fatto di vento, canti e memorie. Sabato 9 maggio, al Jazzino (ore 21.45) con replica il 10 maggio a Il Vecchio Mulino, (ore 19) “Omaggio a Billy Holiday” firmato dal quartetto di Ada Montellanico con Enrico Zanisi al piano; Jacopo Ferrazza al contrabbasso: Valerio Vantaggio alla batteria. Un live paragonabile a un viaggio intimo e creativo nel mito di Lady Day, frutto di una ricerca biografica e musicale estremamente approfondita. La Montellanico scava nelle radici degli standard jazz per infondervi nuova luce, arricchendo il set con brani inediti rispetto alla versione su disco. Giovedì 14 maggio, al Teatro Massimo (ore 21), con replica venerdì 15 maggio a Il Vecchio Mulino (ore 20.30), in occasione del decennale della scomparsa di Ornette Coleman, due tra i più illustri musicisti del panorama jazzistico italiano, Rosario Giuliani e Fabrizio Bosso si uniscono per rendere omaggio a una delle figure più rivoluzionarie della storia della musica con “Ornettology”. Un viaggio sonoro nello spirito del celebre sassofonista statunitense assieme a Fabrizio Bosso alla tromba; Rosario Giuliani: sax alto; Giulio Scianatico: contrabbasso; Sasha Mashin: batteria. Un live capace di celebrare la tradizione guardando con audacia al futuro del jazz. Per tutte le info. Info: www.cedacsardegna.it. ( red. spett. )

RIPRODUZIONE RISERVATA