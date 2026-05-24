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Allo Zini.
25 maggio 2026 alle 01:17

Si avvera il sogno del magico Como 

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Cremonese 1

Como 4

Cremonese (4-4-2) : Audero 6.5; Terracciano 5 (83' Barbieri sv), Bianchetti 4.5, Luperto 4.5, Pezzella 5; Zerbin 5.5 (46' Floriani Mussolini 6), Thorsby 6 (46' Collocolo 6), Grassi 5, Maleh sv (16' Vandeputte 6); Bonazzoli 6.5 (85' Lottici Tessadri sv), Vardy 6. In panchina Silvestri, Nava, Djuric, Ceccherini, Vigilati, Folino, Okereke. Allenatore Giampaolo.

Como (4-2-3-1) : Butez 6; Smolcic 6.5, Ramon 5, Kempf 6, Moreno 6; Perrone 6.5, Da Cunha 7.5; Diao 6.5 (83' Vojvoda sv), Baturina 6 (83' Sergi Roberto sv), Jesus Rodriguez 7.5 (64' Caqueret 6); Douvikas 7 (83' Morata sv). In panchina Tornqvist, Vigorito, Goldaniga, Nico Paz, Lahdo, Kuhn, Vojvoda, Diego Carlos, Cassano, Pisati. Allenatore Fabregas.

Arbitro : Maresca.

Reti : nel pt 36' Jesus Rodriguez, nel st 6' Douvikas , 10 (r) Bonazzoli, 29' (r) e 36’ Da Cunha.

Como. Il Como riscrive la storia e si prende la Champions League al termine di una serata destinata a restare per sempre nella memoria dei tifosi lariani. La squadra di Cesc Fabregas travolge la Cremonese, che retrocede) allo Zini con un clamoroso 4-1 e approfitta contemporaneamente della sconfitta del Milan per completare un'impresa che fino a pochi mesi fa sembrava pura fantascienza.

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