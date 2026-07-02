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Siniscola.
03 luglio 2026 alle 00:34

Sì alla cittadinanza a Vasco Rossi 

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A Siniscola è ufficialmente partita la procedura per il conferimento della cittadinanza onoraria a Vasco Rossi. Il Consiglio comunale, riunito ieri pomeriggio, ha approvato all’unanimità la mozione presentata dal consigliere del gruppo di minoranza Giss, Marcantonio Farris, trovando il consenso dell’assemblea. Il passaggio apre l’iter amministrativo, accompagnato dalla volontà di approfondire alcuni aspetti. Il sindaco Gian Luigi Farris ha annunciato che verificherà personalmente le testimonianze sulla presunta permanenza del celebre rocker emiliano a Siniscola durante l’infanzia.

Da anni diversi cittadini raccontano di aver condiviso con lui i banchi delle elementari e che esistano fotografie di classe che ritraggono il piccolo Vasco con i coetanei. Per Marcantonio Farris non ci sono dubbi: «Ho parlato con alcuni concittadini che anni fa andarono a trovare la madre di Vasco. Sapendo che arrivavano da Siniscola li accolse con grande affetto. Le portarono alcuni prodotti tipici e lei mostrò diverse fotografie che ritraevano Vasco qui, confermando la sua permanenza». L’unico interrogativo riguarda il diretto interessato. «Bisogna capire se Vasco Rossi è interessato a questo conferimento, che per noi rappresenterebbe un grande prestigio», ha detto Lorenzo Pau dell’opposizione. Il sindaco ha annunciato che invierà una lettera al cantante per illustrargli la proposta e verificare la disponibilità ad accettare l’onorificenza. Durante il Consiglio, pioggia intensa a Santa Lucia: alberi abbattuti, tettoia scoperchiata e disagi.

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