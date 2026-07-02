Si accende l’estate nelle vie del centro 

Prende ufficialmente il via l’estate iglesiente questa sera con Notteggiando, il tradizionale appuntamento del venerdì, inserito nel più ampio cartellone della Iglesias Summer Wave, che animerà il centro storico di Iglesias per tutta l'estate, con un calendario rinnovato e tante novità. L'edizione 2026 punterà su una formula ancora più coinvolgente, con artisti di strada distribuiti lungo le vie cittadine, meno punti dedicati esclusivamente alla musica e maggiore spazio all'animazione per famiglie e bambini.

Il palinsesto

Tra le novità spicca “Dj sui balconi” in piazza Lamarmora, un esperimento che porterà i disk jockey a esibirsi dagli edifici affacciati sulla piazza. Non mancheranno concerti e spettacoli con ospiti come Le Balentes, Dj Osso, Nonsoulfunky e numerosi altri artisti.

«Abbiamo riorganizzato Notteggiando perché vogliamo una città viva, accogliente e capace di offrire esperienze autentiche tra cultura, tradizione e commercio», ha spiegato l'assessore comunale alle Attività produttive Daniele Reginali. «Il programma resta però ancora aperto e potrà quindi essere arricchito durante l'estate. Abbiamo inoltre deciso di estendere gli appuntamenti anche a settembre e di creare serate più varie, così da coinvolgere tutte le fasce d'età».

Divertimento assicurato

Ci sarà anche lo sport come protagonista dal 31 luglio al 2 agosto con “2Play”, manifestazione organizzata dall'Asd Q.g.n. in collaborazione con l'assessorato comunale allo Sport. Il programma prevede tornei di basket e beach volley, ai quali si aggiungerà, nel weekend, il torneo di beer-pong. Ogni giornata sarà accompagnata da musica dal vivo con artisti locali, emergenti e non, mentre il 2 agosto spazio al saggio di danza curato da Noemi Madeddu. Gli organizzatori Giacomo Triolo e Mattia Cipollina annunciano un gran finale con il concerto dei Sa Razza, accompagnati da ospiti a sorpresa. «Lo sport è uno straordinario strumento di promozione del territorio», ha sottolineato l'assessore Vito Spiga. «Manifestazioni come “2Play”, così come a Mar Meeting, che si terrà a breve, dimostrano come lo sport possa creare comunità, attrarre visitatori e valorizzare Iglesias».

Il cartellone di Iglesias Summer Wave quest’anno è ricco: oltre all’Rds Summer Festival del 4 luglio allo stadio Monteponi, Disco Italia Live dal 24 al 26 luglio in piazza Sella e l'Andaras Film Festival, non mancheranno gli eventi dell'Estate medievale, con il Torneo della Balestra, i festeggiamenti per Santa Chiara, il Corteo medievale e le iniziative nei quartieri e nelle frazioni.

«Abbiamo costruito un'estate davvero per tutti», ha evidenziato l'assessora alla Cultura, Carlotta Scema durante la conferenza di presentazione del programma. «Accanto ai grandi eventi, continuiamo a valorizzare le associazioni, le società sportive e il patrimonio culturale della città».

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