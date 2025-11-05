Shein a Parigi tra le proteste  e Lecornu congela il portale 

Parigi. Bufera in Francia per Shein, il colosso asiatico delle vendite on-line a prezzi stracciati, travolto da scandali e polemiche a ripetizione: dalle accuse di concorrenza sleale alla vendita sul suo portale di bambole gonfiabili dall’aspetto di bambine, immediatamente ritirate.

Nel giorno dell’apertura tra le proteste del primo punto vendita mondiale di Shein al Bazar de l’Hotel de Ville (Bhv), tra i grandi magazzini più antichi ed emblematici di Parigi, il governo di Sébastien Lecornu ha annunciato l’avvio di una procedura di “sospensione” della piattaforma simbolo della cosiddetta fast-fashion. «Su istruzione del primo ministro, il governo avvia la procedura di sospensione di Shein, il tempo necessario affinché la piattaforma dimostri che l’insieme dei suoi contenuti siano finalmente conformi alle nostre leggi e regolamenti», avvertono le autorità d’Oltralpe. «Prendiamo atto dell'annuncio fatto oggi dal governo. La sicurezza dei nostri clienti e l’integrità del nostro marketplace (luogo di vendita virtuale dove vengono messi in vendita prodotti da parte di terzi, ndr) sono priorità assolute», ha replicato il portavoce di Shein France, Quentin Ruffat, esprimendo la volontà del gruppo fondato in Cina nel 2012 di «avviare» rapidamente un dialogo con Parigi. Dopo giorni di proteste, il gigante on-line ha aperto alle ore 13 il suo primo negozio fisico di mille metri quadri al sesto piano del Bhv, proprio di fronte alla storica sede del comune di Parigi. Davanti al Bhv già dal mattino ci sono stati sit-in e proteste. «Vergogna Shein». «Shein partecipa alla pedocriminalità», alcuni dei cartelli. Tra i manifestanti, anche diversi consiglieri comunali di Parigi.

