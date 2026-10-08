Shanghai, è il giorno di Musetti, Cobolli e Berrettini 

Salgono a cinque i tennisti italiani che accedono al secondo turno dell'Atp1000 di Shanghai. Matteo Arnaldi batte 6-3, 6-1 il qualificato Bernard Tomic e si regala un 32° di finale contro lo statunitense Taylor Fritz, testa di serie numero 11.

L'azzurro ha risolto il primo set strappando il servizio all’avversario nel sesto gioco. Secondo parziale ancora più in discesa per Arnaldi, che si è issato sul 4-0 e ha chiuso il match contro il terzo break nel set al secondo match point. Tre italiani in campo oggi. Quarto match programmato sul Centrale per Lorenzo Musetti, numero 24 del torneo, che esordisce contro la wild card cinese Yi Zhou, che nel primo turno ha eliminato un altro azzurro, Mattia Bellucci. Apre la giornata sul Grandstand la testa di serie numero 6 Flavio Cobolli, opposto al francese Adrian Mannarino. Secondo match sullo Show Court per Matteo Berrettini, che se la vede con lo statunitense Brandon Nakashima, numero 16 del seeding. In campo anche Alexander Zverev: per il tedesco, l'aggancio alla prima posizione mondiale e il sorpasso a Jannik Sinner, fermo ai box fino al 2027 per problemi al ginocchio, parte dalla sfida contro la wild card cinese Yibing Wu. Impegno per Nole Djokovic, opposto al polacco Hubert Hurkacz. Domani toccherà a Luciano Darderi. L'azzurro, accreditato della 18esima testa di serie, sfiderà l'ellenico Stefanos Tsitsipas, che ha esordito superando 6-3, 7-5 il qualificato belga Kimmer Coppejans 6-3, 7-5.

Forte Village

Quattro italiani nel maschile e cinque azzurre nel femminile si qualificano per i quarti di finale del terzo dei cinque tornei Itf Combined inseriti nella manifestazione Forte Village Tennis Project, organizzata dalla Forte Village Sports Academy, con il supporto della Regione. Nel maschile, avanzano Giovanni Oradini, Alexander Weis, Stefano D'Agostino e la wild card Gabriele Crivellaro. Eliminati i portacolori del Tc Alghero Gabriele Maria Noce e Gabriele Pennaforti. Nel femminile, cadono le prime due teste di serie, entrambe battute da italiane: la tedesca Eva Bennemann (1) è stata battuta 7-5, 6-2 dalla wild card Matilde Paoletti, mentre Giorgia Pedone (2) ha dovuto arrendersi dopo 3h12' di lotta per 7-5, 5-7, 6-0 contro la qualificata Eleonora Alvisi, tesserata per il Tc Cagliari). Avanzano tre azzurre teste di serie: la 5 Jessica Pieri, la 6 Deborah Chiesa e la 7 Alessandra Mazzola (altra portacolori del circolo di Monte Urpinu ancora in lizza).



RIPRODUZIONE RISERVATA