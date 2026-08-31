Settanta volontari da Austria, Lombardia e Friuli 

Si è chiusa a Sant’Andrea Frius la collaborazione coi vigili del fuoco volontari della Bassa Austria contro i roghi estivi. Il paese ha salutato i pompieri arrivati nell’Isola per il programma europeo “Prepositioned Ground Forest Firefighting Teams” inserito nel “Meccanismo unionale di Protezione civile”.

La prima squadra austriaca era composta da 25 operatori e nove mezzi, poi sostituita da un secondo contingente. I volontari hanno lavorato con Corpo forestale, Vigili del fuoco, Forestas, Protezione civile regionale e associazioni locali nelle attività di monitoraggio, sorveglianza e lotta attiva agli incendi. Il campo base è stato allestito dall’Avpcsaf di Sant’Andrea Frius, che ha curato anche accoglienza e logistica. Durante i saluti Renato Boi, coordinatore del Settore logistica della Protezione civile regionale, ha ringraziato gli operatori: «Ogni bonifica, pattugliamento e intervento contro il fuoco è stato prezioso». Il sindaco Simone Melis ha sottolineato come sia stato «il secondo anno» e si sia riusciti «a fare un salto di qualità rispetto al precedente». Sant’Andrea Frius ha accolto volontari dalla Lombardia e dal Friuli Venezia Giulia prima del contingente austriaco. Il presidente dell’Avpcsaf Sergio Putzu ha ricordato che durante l’estate sono state circa 70 le persone coinvolte nei diversi gruppi ospitati in paese. Dagli austriaci l’auspicio di tornare il prossimo anno. (s. m.)

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