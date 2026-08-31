SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Sant’Andrea Frius.
01 settembre 2026 alle 01:02

Settanta volontari da Austria, Lombardia e Friuli 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Si è chiusa a Sant’Andrea Frius la collaborazione coi vigili del fuoco volontari della Bassa Austria contro i roghi estivi. Il paese ha salutato i pompieri arrivati nell’Isola per il programma europeo “Prepositioned Ground Forest Firefighting Teams” inserito nel “Meccanismo unionale di Protezione civile”.

La prima squadra austriaca era composta da 25 operatori e nove mezzi, poi sostituita da un secondo contingente. I volontari hanno lavorato con Corpo forestale, Vigili del fuoco, Forestas, Protezione civile regionale e associazioni locali nelle attività di monitoraggio, sorveglianza e lotta attiva agli incendi. Il campo base è stato allestito dall’Avpcsaf di Sant’Andrea Frius, che ha curato anche accoglienza e logistica. Durante i saluti Renato Boi, coordinatore del Settore logistica della Protezione civile regionale, ha ringraziato gli operatori: «Ogni bonifica, pattugliamento e intervento contro il fuoco è stato prezioso». Il sindaco Simone Melis ha sottolineato come sia stato «il secondo anno» e si sia riusciti «a fare un salto di qualità rispetto al precedente». Sant’Andrea Frius ha accolto volontari dalla Lombardia e dal Friuli Venezia Giulia prima del contingente austriaco. Il presidente dell’Avpcsaf Sergio Putzu ha ricordato che durante l’estate sono state circa 70 le persone coinvolte nei diversi gruppi ospitati in paese. Dagli austriaci l’auspicio di tornare il prossimo anno. (s. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A

Barella, i fischi sono un caso

l Caruso, L. Piras
Sanità

Oristano, l’ospedale a corto di medici: si cercano pensionati

Due avvisi della Asl per reperire personale nei reparti più in crisi 
Valeria Pinna
Clima

Le cozze di Olbia uccise dal caldo: persi 10mila quintali

Temperature in mare oltre i 30 gradi, incide anche l’assenza del maestrale 
Tania Careddu
Lo scontro

«A Report siamo pronti allo sciopero»

Ma la Rai non revoca i nuovi conduttori. Ranucci: li sostiene la stampa di destra 
Roma

Sparano alla figlia malata e si uccidono

Nella stanza i biglietti lasciati dalla coppia: «Da soli non ce la facciamo» 