«Servono prodotti di prima necessità» 

Nuovo appello dei volontari della Misericordia di Quartucciu a donare beni di prima necessità, per l’igiene personale e per la pulizia della casa. L’iniziativa rientra nelle attività dell’emporio solidale, che offre un sostegno concreto alle famiglie in difficoltà. Manca un po’ di tutto: carta igienica, shampoo, bagnoschiuma, ma anche pannolini e cibo per animali. «Il banco alimentare ci fornisce i viveri. In più, noi raccogliamoprodotti per l’igiene personale o la pulizia. Chiunque volesse darci una mano per noi è importante, soprattutto nei periodi in cui le donazioni diminuiscono», spiega Francesca Musio, segretaria e responsabile sociale della Misericordia. Le offerte possono essere consegnate nella sede di via Piria 1, a Quartucciu, nei consueti orari di apertura. «Anche il più piccolo aiuto è davvero prezioso», conclude la responsabile dell’emporio solidale Jennifer Di Pasquale.

