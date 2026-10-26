Serbia, ora per gli studenti la sfida del governo 

Belgrado. La Serbia ha voltato pagina. Per il Paese si apre una stagione di speranze ma in un territorio completamente sconosciuto.

La Lista Studentesca ha trionfato nelle elezioni più decisive da decenni, conquistando ben 141 dei 250 seggi nel nuovo Parlamento, sull'onda di un'affluenza senza precedenti (il 68,7%) e ridimensionando drasticamente Aleksandar Vučić e la sua coalizione Serbia Unita a cui andranno 103 seggi. In un contesto bipartitico assolutamente inedito in cui gli studenti sono ora chiamati a una sfida ancor più difficile: governare.

In due anni di movimentismo e di una rigida disciplina assembleare, hanno costruito dal nulla una nuova classe dirigente, con una mentalità nuova, composta di persone che con la politica non hanno mai avuto a che fare, ma scelte, proposte e quindi candidate solo ed esclusivamente per le loro competenze, per la loro partecipazione alla società civile o per il loro contribuito alla cultura o allo sport, oltre che per l'entusiasmo e la volontà di cambiare la società. Una società, accusa il movimento, da decenni marcia fino al midollo, in cui lo Stato e i suoi corpi si sono identificati e sono stati manovrati da un partito come quello Progressista creato da Vučić, liberista e nazionalista, che ha costruito un benessere economico e un progresso industriale apparenti nella più totale opacità, «a beneficio - accusano i detrattori - di oligarchie e criminali».

Di fronte alla schiacciante vittoria degli avversari, Vucic non ha potuto fare altro che concedere l'onore delle armi: «Abbiamo perso queste elezioni, hanno vinto gli studenti», ha ammesso subito con una mossa che nessuno si aspettava, facendo esplodere in tempo reale la piazza, che ha festeggiato fino a notte fonda a Belgrado e in tutta la Serbia.

Il leader caduto ha comunque promesso che da capo dell'opposizione non farà sconti, e dimostrerà le «menzogne» con cui - a suo dire - si è fatta strada quella Lista Studentesca che fino al giorno prima del voto additava come movimento fatto da agenti stranieri e burattini dei nemici della Serbia. «La nostra struttura è molto solida - ha detto - siamo molto uniti e forti e abituati a fare opposizione, anche se purtroppo - ha aggiunto - uomini d'affari e cittadini ora ci lasceranno».

Il movimento studentesco finora ha svelato solo uno scarno scheletro di 11 punti fondamentali di programma, che vanno dalla trasparenza nell’economia, nei contratti e negli appalti, alla riforma della polizia giudiziaria, che dovrà essere sottoposta alla Procura e allontanata dalla pressione del potere politico. E poi ci sono la libertà dei media, il welfare, gli alloggi accessibili, l'aiuto agli agricoltori e la libertà delle università. Ma si sa che c'è un programma ben più corposo e dettagliato di oltre mille pagine, che sarà svelato a poco a poco. Gli studenti d'ora in poi - spiega uno dei candidati eletti, l'attore Tihomir Stanić - si faranno da parte e i candidati diventeranno essi stessi corpo decisionale: i 140 eletti e anche i non eletti sceglieranno ministri, sottosegretari, un candidato premier. L'As semblea nazionale, nella quale a fare compagnia ai due partiti “giganti" ci saranno soltanto 7 deputati delle minoranze etniche, si dovrà insediare entro 30 giorni dalla notifica dei risultati definitivi e da lì la Studentska Lista inizierà a scoprire le sue carte.

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