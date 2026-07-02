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Porto Canale.
03 luglio 2026 alle 00:37

Sequestrato il carico di giochi contraffatti 

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Oltre 1500 giocattoli contraffatti e destinati alla commercializzazione internazionale. Tra questi personaggi di Spider-Man, Barbie, Hello Kitty e Lego, ma senza requisiti di autenticità. Sono stati tutti sequestrati durante un’operazione congiunta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e della Guardia di Finanza in uno dei numerosi controlli al Porto Canale. Il sequestro, eseguito a carico di ignoti, è stato convalidato dall’autorità giudiziaria. Secondo quanto ricostruito, erano prodotti di origine cinese diretti verso Tunisi. I funzionari doganali e i militari delle Fiamme Gialle sono riusciti a intercettare la merce irregolare, impedendone la diffusione e salvaguardando non solo gli interessi economici delle imprese titolari dei marchi, ma anche la sicurezza dei consumatori finali.

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