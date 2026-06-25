Senso unico e strisce, completata la segnaletica 

È stato completato nei giorni scorsi il rifacimento della segnaletica nel tratto tra via Fadda e via Sant’Antonio, per regolamentare sensi unici e nuovi percorsi.

Adesso chi arriva da via Fadda non può più andare dritto verso la chiesa, ma deve obbligatoriamente svoltare a sinistra verso via Monsignor Angioni e fare il giro a Santa Lucia. Chi arriva invece dalla chiesa in via Sant’Antonio, trova il senso unico in via Fadda, fino all’incrocio con via Marconi. Sotto la regia del settore Traffico e viabilità della Polizia locale sono stati tracciati anche strisce pedonali e parcheggi per i disabili.«Siamo soddisfatti di queste modifiche», dice Maria Rita Marotta, residente nella zona, «perché c’è più ordine. Prima gli automobilisti passavano in contromano e parcheggiavano dove non si poteva». Un intervento accolto con soddisfazione anche da Efisia Pireddu e Stefania Tarallo: «Segnali positivi di cambiamento che aspettavamo da tempo». I residenti apprezzano in particolar modo il nuovo tracciato delle strisce pedonali e i parcheggi per i disabili. «Più sicurezza per chi percorre a piedi queste vie e attenzione per chi ha maggiori difficoltà a muoversi». ( g.da. )

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