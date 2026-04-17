Semaforo ripristinato, riaperta via Badas Via Porcell è ancora chiusa: tempi incerti 

Disagi risolti e circolazione di nuovo regolare in via Badas, dove dal pomeriggio di giovedì è di nuovo possibile il transito dai Giardini pubblici direzione piazza Arsenale. Da martedì, quando per un guasto si era resa necessaria la chiusura del tratto in salita (quello in discesa è sempre stato aperto), per circa 48 ore il quartiere di Castello è rimasto quasi del tutto isolato, col traffico in entrata deviato sull’unico accesso da viale Buoncammino con inevitabili conseguenze.

I lavori, svolti da Its, si sono conclusi poco prima delle 13 di giovedì e hanno portato alla riparazione del guasto che aveva interessato un cavidotto. Subito dopo la fine dell’intervento, è stato possibile riattivare il semaforo di Porta San Pancrazio e rimuovere le transenne – tre, messe a pochi metri l’una dall’altra – che impedivano l’accesso dalla rotatoria dei Giardini pubblici.

La chiusura è avvenuta perché non era possibile procedere con il senso unico alternato, vista la conformazione della strada e i pericoli per chi affronta la curva. Dopo due giorni, è stato possibile effettuare la riparazione e ripristinare la viabilità originaria: questo ha evitato che i disagi potessero ripercuotersi sull’afflusso a Castello per Monumenti Aperti.

Non ci sono invece ancora novità per quanto riguarda via Porcell, chiusa dallo scorso 6 marzo per la caduta dei calcinacci da un muro di proprietà dell’Università. Per questo motivo, è tuttora invertito il senso di marcia in via Anfiteatro (percorribile da via Ospedale a viale Giussani, per chi proviene da piazza Yenne) ma è comunque inutilizzabile il varco di accesso al quartiere da via dei Genovesi. A novembre 2022, per rischio crolli dallo stesso muro, era già stata chiusa: in quel caso, la riapertura era avvenuta dopo 5 mesi.

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