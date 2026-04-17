VaiOnline
Castello.
18 aprile 2026 alle 00:53

Semaforo ripristinato, riaperta via Badas Via Porcell è ancora chiusa: tempi incerti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Disagi risolti e circolazione di nuovo regolare in via Badas, dove dal pomeriggio di giovedì è di nuovo possibile il transito dai Giardini pubblici direzione piazza Arsenale. Da martedì, quando per un guasto si era resa necessaria la chiusura del tratto in salita (quello in discesa è sempre stato aperto), per circa 48 ore il quartiere di Castello è rimasto quasi del tutto isolato, col traffico in entrata deviato sull’unico accesso da viale Buoncammino con inevitabili conseguenze.

I lavori, svolti da Its, si sono conclusi poco prima delle 13 di giovedì e hanno portato alla riparazione del guasto che aveva interessato un cavidotto. Subito dopo la fine dell’intervento, è stato possibile riattivare il semaforo di Porta San Pancrazio e rimuovere le transenne – tre, messe a pochi metri l’una dall’altra – che impedivano l’accesso dalla rotatoria dei Giardini pubblici.

La chiusura è avvenuta perché non era possibile procedere con il senso unico alternato, vista la conformazione della strada e i pericoli per chi affronta la curva. Dopo due giorni, è stato possibile effettuare la riparazione e ripristinare la viabilità originaria: questo ha evitato che i disagi potessero ripercuotersi sull’afflusso a Castello per Monumenti Aperti.

Non ci sono invece ancora novità per quanto riguarda via Porcell, chiusa dallo scorso 6 marzo per la caduta dei calcinacci da un muro di proprietà dell’Università. Per questo motivo, è tuttora invertito il senso di marcia in via Anfiteatro (percorribile da via Ospedale a viale Giussani, per chi proviene da piazza Yenne) ma è comunque inutilizzabile il varco di accesso al quartiere da via dei Genovesi. A novembre 2022, per rischio crolli dallo stesso muro, era già stata chiusa: in quel caso, la riapertura era avvenuta dopo 5 mesi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Il Cagliari regge solo un tempo

l nello sport
Il conflitto

I Volenterosi in campo per lo Stretto  Meloni: «L’Italia farà la sua parte»

Disponibili due navi cacciamine. Ma Trump attacca: la Nato stia fuori 
Il conflitto

Libano, ok alla tregua E l’Iran riapre Hormuz

L’America ferma Israele e annuncia: accordo in due giorni 
Intervista

«Per i voli sardi emergenza gestibile: l’estate è al sicuro»

Intrieri: «Continuità garantita, pronti ad aggiungere collegamenti»  
Massimiliano Rais
Energia

«Eolico off shore, un ricorso al Tar contro il progetto»

Il no di Carloforte, Fluminimaggiore, Gonnesa, Portoscuso e Buggerru 
Antonella Pani
Il caso

Intasca la pensione della madre morta da 13 anni

Nuoro, truffa da 300mila euro scoperta dalla Guardia di Finanza 
Fabio Ledda
L’incontro

Genitori e figli nel nome dell’impresa

Salvato, prorettore dell’Università Bocconi: «Le aziende di famiglia più solide sul mercato» 
Luca Neri
Anniversario

I 105 anni del Psd’Az, nel futuro la scelta tra destra e sinistra

Festa per la ricorrenza a Oristano Solinas: «Deciderà il congresso» 
Antonio Masala
Il caso

La Lega torna in piazza contro l’Ue

Patrioti europei a Milano, tre cortei e una manifestazione di Forza Italia 