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Calcio a 5 playoff serie a femminile
17 maggio 2026 alle 01:42

Seconda sconfitta, Cagliari eliminato 

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Si è chiuso ai quarti di finale il cammino playoff di Serie A femminile del Cagliari, sconfitto 5-1 sul campo del CMB Futsal in gara 2. Dopo il 4-1 dell’andata le rossoblù erano chiamate all’impresa contro la prima forza del campionato, ma le padrone di casa hanno confermato il proprio valore conquistando il passaggio del turno.

L’inizio di gara è equilibrato, con il Cagliari che prova a partire aggressivo per riaprire la serie. Le rossoblù costruiscono le situazioni più interessanti nei primi minuti ma al 5’ è il CMB a trovare il vantaggio.

La squadra di coach Giorgi tenta di reagire ma le padrone di casa aumentano il ritmo e trovano il raddoppio cinque minuti più tardi. Poco dopo arriva anche il 3-0, risultato che indirizza definitivamente la sfida.

Nella ripresa la situazione non cambia e dopo pochi secondi arriva anche il 4-0. Il Cagliari prova allora la carta del power play ma un errore in impostazione favorisce la ripartenza del CMB che trova il definitivo 5-0.

A rendere meno amaro il passivo pensa la capitana Alice Virdis, fresca di convocazione in Nazionale insieme alla compagna Orrù, che firma il gol della bandiera rossoblù. Finisce 5-1: termina così la stagione delle rossoblù, protagoniste comunque di un campionato che le ha viste conquistare l’accesso agli spareggi per conquistare il titolo.

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