Scontro tra due auto sulla Statale 126: gravi ferite per un 51enne 

Grave incidente ieri mattina sulla Statale 126, nel territorio di Guspini, lungo la strada che conduce a San Nicolò d’Arcidano, all’altezza di Sa Zeppara, in corrispondenza del primo incrocio. Lo scontro tra due auto, molto violento, è avvenuto nel rettilineo, per cause in corso di accertamento. Ad avere la peggio è stato Andrea Liscia, 51 anni, residente a San Nicolò d’Arcidano e muratore di professione. L’uomo è rimasto in condizioni gravissime: la sua auto è finita ribaltata in un campo e i soccorritori hanno dovuto estrarlo dall’abitacolo. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso che lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale Brotzu di Cagliari.

Feriti anche gli altri occupanti, due cittadini francesi: non sarebbero in pericolo di vita. Tra loro anche una donna incinta, accompagnata in ospedale per accertamenti. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti il 118, con la medicalizzata Mike, Flema Soccorso e l’elisoccorso, insieme ai carabinieri della compagnia di Villacidro, che hanno effettuato i rilievi.L’incidente riaccende i riflettori sulla pericolosità di quel tratto di strada. Solo un mese fa, nella stessa zona, due carabinieri erano rimasti feriti durante le operazioni di recupero di un’auto rubata. Duro il commento del consigliere regionale e vicesindaco di San Nicolò d’Arcidano, Emanuele Cera: «Malgrado le croci, malgrado i continui incidenti, malgrado la pericolosità , sembra che questa strada non interessi a nessuno. Sono anni che denuncio questa situazione». (g. g. s. – m. s.)

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