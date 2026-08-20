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Terra Mala.
21 agosto 2026 alle 00:36

Schianto frontale sulla 125 Var, due feriti in ospedale  

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Incidente stradale, ieri mattina intorno alle sette e mezzo sulla 125 Var, in territorio di Quartu. Due i feriti, uno dei quali trasportato in codice rosso all’ospedale Brotzu, l’altro al Santissima Trinità, in codice giallo.

Nella carreggiata a due sensi di marcia, a quell’ora con un traffico più intenso del solito, due auto si sono scontrate frontalmente all’altezza del chilometro 3 e 800. Uno schianto che ha fatto carambolare le vetture, un’Audi e una Honda, sul nastro d’asfalto. L’allarme è scattato immediatamente al centralino del pronto intervento, grazie alla segnalazione di diversi automobilisti. Sul luogo dello scontro, due ambulanze del 118 e una pattuglia della polizia stradale. Il bilancio è di due feriti. Il più grave, il conducente dell’Audi, è stato trasportato in codice rosso al Brotzu, l’altro al Santissima Trinità, in codice giallo. Inevitabili le ripercussioni sulla circolazione stradale: la carreggiata non è stata chiusa, ma ci sono stati forti rallentamenti e disagi. Per permettere la sistemazione della sede stradale, è stato necessario infatti far defluire il traffico in un solo senso di marcia. L’intervento è stato gestito dagli operatori dell’Anas.

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