Schianto auto-scooter, il moticiclista resta in prognosi riservata 

È ancora in prognosi riservata, ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Brotzu, l’imprenditore 55enne cagliaritano che, nel tardo pomeriggio di sabato, è rimasto coinvolto in un incidente sull’Asse Mediano. Alla guida del suo scooter, all’altezza dell’uscita per Genneruxi, è finito contro un’auto, riportando ferite e danni in varie parti del corpo.

Già all’arrivo in ospedale le condizioni dell’imprenditore sono apparse subito critiche. Dopo essere stato stabilizzato dai soccorritori del 118, prima i medici del Pronto soccorso e poi quelli della Rianimazione hanno provato a limitare le gravi lesioni. Ieri la prognosi non era stata ancora sciolta, anche il quadro clinico era ritenuto stabile dai sanitari. Nel frattempo proseguono le indagini della Polizia Locale per capire la dinamica e accertare le eventuali responsabilità dell’incidente. Lo scontro è avvenuto sabato poco prima delle 18 all’altezza dello svincolo per Genneruxi. Secondo le poche indiscrezioni, ancora non confermate, la moto con lo scooter si sarebbero toccati per ragioni non ancora chiarite, con il 55enne che è rovinosamente caduto sull’asfalto. Ieri, nel frattempo, sarebbe stata identificata l’auto coinvolta, ma sulle indagini se ne saprà di più quando gli agenti stileranno la relazione da inviare in Procura all’attenzione del magistrato. Per consentire l’intervento dei medici del 118, la polizia municipale aveva dovuto chiudere due corsie dell’Asse Mediano con il traffico che è andato in tilt a lungo.

RIPRODUZIONE RISERVATA