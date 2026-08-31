Schianto al rientro dalla discoteca 

Un pauroso incidente stradale ha fatto temere il peggio ieri mattina sulla strada provinciale 24, alle porte di La Caletta. Quattro giovani di Siniscola sono rimasti feriti dopo che l’Alfa Romeo Mito sulla quale viaggiavano è uscita di strada, andando a schiantarsi contro il guardrail e finendo poi nel fossato della cunetta, dove si è ribaltata più volte. La scena che si è presentata ai primi soccorritori è stata impressionante. L’auto era completamente distrutta e tutti e quattro gli occupanti erano rimasti incastrati nell’abitacolo, tra le lamiere contorte. Per liberarli si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco della base di Murtas Artas, arrivati sul posto insieme a due ambulanze del 118.

Elisoccorso

Le condizioni di uno dei quattro, Adriano Mussinu,i 31 anni, sono apparse subito particolarmente gravi. È stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale San Francesco di Nuoro in codice rosso. Dopo i primi accertamenti, è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva, per la stabilizzazione delle condizioni generali. Gli altri tre giovani, pur avendo riportato ferite, sono apparsi meno gravi e sono stati accompagnati anche loro all’ospedale di Nuoro per le cure del caso. Non sono gravi.

L’incidente

I quattro ragazzi stavano rientrando a casa dopo aver trascorso la notte in una discoteca di San Teodoro. Per cause ancora da accertare, il conducente avrebbe perso il controllo della vettura, che è andata a schiantarsi violentemente contro la barriera laterale. Dopo l’impatto, la Mito è stata letteralmente catapultata oltre il guardrail, compiendo un volo di circa trenta metri prima di finire nel fossato e ribaltarsi più volte. Sull’asfalto non sarebbe stato rilevato alcun segno di frenata.

Tra le ipotesi sull’origine dell’incidente al vaglio della Polstrada c’è anche quella di un colpo di sonno o di una distrazione del conducente.

I rilievi

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polstrada e gli uomini di una volante del commissariato di Siniscola. Gli operatori hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dello schianto. La provinciale 24, che collega La Caletta a Posada, è rimasta chiusa al traffico per diverse ore per consentire le operazioni di soccorso, la messa in sicurezza della carreggiata e la rimozione del veicolo. La circolazione è stata deviata lungo la viabilità alternativa. Secondo una prima ricostruzione, la Mito procedeva in direzione di La Caletta.

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