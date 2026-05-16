VaiOnline
C’è Piergiorgio Odifreddi
17 maggio 2026 alle 01:42

Sassari, 26 maggio Che c’entra Bach con la matematica?  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

È una celebrità del mondo accademico, docente di Logica all'Università di Torino, autore di best-seller, saggista, divulgatore raffinato e imprevedibile, volto mediatico e affabulatore d’eccezione. In due parole: Piergiorgio Odifreddi. Il matematico più “impertinente” d’Italia sarà a Sassari il 26 maggio per un evento che promette di scardinare i confini tra rigore logico e creatività artistica, esplorando il legame millenario che unisce l’astrazione delle cifre all’armonia delle note.
L’appuntamento è alle 20.30 al Teatro Verdi, dove il genio di Odifreddi si scatenerà nel presentare al pubblico “Bach, Webern e i numeri, tra musica e matematica”, un confronto tra scienza e arte nato dalla preziosa collaborazione con il pianista e compositore sardo Claudio Sanna.
Originario di Ossi, Sanna è un nome noto a livello internazionale per il suo talento, la capacità espressiva e il virtuosismo non convenzionale. Odifreddi guiderà i presenti in un viaggio nel tempo che, a partire dagli antichi greci e dall'intuizione di Pitagora sulla relazione tra suoni e numeri (le proporzioni), incontrerà Bach, Haydn, Mozart e porterà gli spettatori fino alle avanguardie del Novecento e alla musica contemporanea, toccando le ricerche di Schoenberg e, in particolare, di Anton Webern.
L’evento è organizzato dal Circolo Musicale Laborintus. Per maggiori informazioni contattare il numero 349/8024059.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Industria

Eurallumina, soldi finiti: bastano solo per pagare lo stipendio di maggio

I sindacati lanciano l’allarme:  «I fondi annunciati non ci sono» 
Antonella Pani
L’incontro.

«Insieme per il diritto alla salute»

Francesco Oggianu
La storia

«I compagni di classe mi hanno aiutato a non mollare mai»

Il 15enne di Solarussa paralizzato dopo un tuffo a Torregrande 
Valeria Pinna
Lampedusa

Bimba di un mese morta dopo lo sbarco

Inutili i tentativi di rianimazione, per i medici alla piccola è stato fatale il freddo 
Malé

Maldive, muore anche un soccorritore

Malore fatale per un militare. Oggi nuovo tentativo di recuperare i quattro corpi 
L’intervista.

«Ecco perché l’oceano fa paura»

Paolo Carta
Regno Unito

Sfida a Starmer: «Londra nell’Ue»

L’ex ministro Streeting si candida, ma vuole “aspettare” Burnham 