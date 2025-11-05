Sardinia Noir di Flavio Soriga nuova tappa del Venerdì letterario 

Nuovo appuntamento del festival Venerdì Letterario a Tortolì. Il prossimo ospite è lo scrittore Flavio Sorgia che presenta domani, alle 18.30, in biblioteca, Sardinia Noir. A dialogare con l'autore sarà Renzo Cugis. Il libro riunisce tre storie del carabiniere-antropologo Martino Crissanti. Non è solo un giallo ma un viaggio attraverso la Sardegna contemporanea raccontata da chi la conosce dall'interno, senza filtri turistici né cliché. Tre casi, tre omicidi, tre occasioni per esplorare cosa significhi vivere, indagare, amare in un'isola che porta sempre il peso della propria identità. «Comunicare con la letteratura significa ricordare che le storie non vivono solo nelle pagine – spiega Giuditta Sireus, direttrice artistica del Club di Jane Austen Sardegna, che coordina Il Venerdì Letterario, finanziato dal Comune –. Questo festival vuole essere un luogo dove le storie incontrano chi le abita: la biblioteca, il teatro, le scuole». La mattina Soriga sarà impegnato con le scuole primarie per presentare il suo libro Sig Salsiccia.

RIPRODUZIONE RISERVATA