Sant’Elia, una nuova spiaggia sul lungomare 

Una spiaggia al posto del vecchio canale dei pescatori. Con un ponte ciclopedonale e un nuovo ristorante. E poi un’area sportiva nella zona dell’ex “Arena Grandi eventi” e parcheggi. Cambia volto il lungomare cittadino con il via libera degli uffici comunali al progetto del II e del III lotto del parco degli Anelli di Sant’Elia (investimento da 11 milioni di euro). L’opera, finanziata nell’ambito del Piano sviluppo e coesione della Città Metropolitana, mira a recuperare un’area degradata ai margini della città, ma di grandi potenzialità, compresa tra il mare e le vie Utzeri e Vespucci.

Il fiore all’occhiello del piano è legato alla riqualificazione del canale “La Palma”. L’area, oggi adibita a rimessaggio delle barche dei pescatori e fortemente degradata, diventerà una piazza alberata. Mentre il tratto di canale a contatto col mare sarà riconvertito in una “spiaggia urbana”, con solarium, prato, sabbia e docce all’aperto. Sarà buttato giù l'attuale ponte carrabile e l'oleodotto militare verrà deviato e interrato. Al loro posto una nuova passerella ciclopedonale di 4 metri di larghezza. La sede della coop dei pescatori sarà trasferita all'ingresso del parco e su un'area di circa 3 mila e 500 metri quadrati nascerà una struttura polifunzionale con ristorante, ampie vetrate affacciate sul verde, superfici ombreggiate e dehors esterni per attività all'aperto.Il piano prevede inoltre il recupero della superficie in cemento dell’ex Arena Grandi Eventi, che diventerà una zona sportiva dotata di campi da basket, calcetto, bocce, skate park, pista di atletica e di pattinaggio, completata da spogliatoi e aree verdi.

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