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Bauladu
17 maggio 2026 alle 01:43

Santa Vittoria, ha riaperto la chiesetta 

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L'ultimo intervento di ristrutturazione risale al 1973. Sino a due anni fa quando a Bauladu sono iniziati i lavori di restauro della chiesetta di Santa Vittoria guidata da don Giacomo Zichi. L'inaugurazione della si è svolta pochi giorni fa. «È stato eseguito un intervento molto importante - spiega il sindaco, Ignazio Zara - è stata rifatta la copertura del tetto ed è stato installato un pavimento che riprende quello antico. Sono state rimesse a nuovo sia le parti interne che esterne». Tutto questo è stato possibile grazie a un finanziamento della Regione di 150mila euro (oltre a 15mila euro della Diocesi e 30mila del Comune). «Ora la chiesetta è nuovamente fruibile - spiega Zara - Vogliamo che sia aperta non solo a maggio in occasione della festa di Santa Vittoria ma tutto l'anno». Hanno progettato l'intervento Maura Falchi, Silvia Oppo e Franca Perra. ( s. p. )

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