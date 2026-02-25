San Giovanni, il Sinis sorvegliato speciale 

Il Sinis è sorvegliato speciale. Problemi di erosione e dissesto, emergenza cinghiali e valorizzazione del sito archeologico sono alcune delle priorità di un territorio strategico per l’intera provincia. Ieri mattina i vari temi sono stati affrontati dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal prefetto Salvatore Angieri.

Fauna selvatica

Forze dell’ordine ed esperti hanno tracciato un quadro delle attività legate al Piano di gestione predisposto dalla Provincia, che prevede l’installazione di gabbie per la cattura degli esemplari e l’impiego di coadiutori appositamente formati. «Il sistema adottato si sta rivelando efficace, con risultati positivi in termini di progressivo contenimento del fenomeno» si legge in una nota della prefettura.

Gli interventi proseguiranno secondo una programmazione definita e saranno supportati da servizi di ordine pubblico, coordinati dalla Questura, con il supporto di Carabinieri e Forestale.

Erosione

Il prefetto Angieri ha presieduto un’altra riunione di approfondimento sul fenomeno dell’erosione che si è verificato nelle ultime settimane a San Giovanni di Sinis dopo le piogge abbondanti e le forti mareggiate. Si è parlato delle misure necessarie per il contenimento del fenomeno e del coinvolgimento di figure di alta specializzazione e della Regione, vista la straordinarietà degli eventi climatici registrati, e per l’individuazione delle risorse necessarie per gli interventi strutturali. L’area, costantemente monitorata dai ricercatori del Cnr, era stata subito interdetta dal Comune che con un’ordinanza ha vietato l’accesso alle aree più a rischio.

Inoltre, la Soprintendenza sta svolgendo un’attività per il recupero e la messa in sicurezza dei reperti archeologici riaffiorati con le mareggiate. Per la tutela del sito, saranno intensificati i servizi di vigilanza.

