VaiOnline
Lione.
22 febbraio 2026 alle 01:00

Saluti nazisti e cori omofobi al corteo per Quentin 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Lione. La marcia dell'estrema destra per Quentin, molto temuta per i possibili scontri con gruppi di antifascisti a Lione, si è conclusa nella serata di ieri senza incidenti, nonostante la palpabile tensione. Tanti slogan, con una prima parte del corteo, dove hanno sfilato in 3.200, che chiedeva «giustizia» per l’attivista nazionalista ucciso a 23 anni; nella seconda parte, invece, diversi manifestanti erano vestiti di nero e avevano il colto coperto con il passamontagna. Aggressivi gli slogan, soprattutto contro gli «antifa assassini».

Durante la marcia non sono mancati saluti nazisti, insulti razzisti e omofobi. La prefettura, che sporgerà denuncia nei confronti degli autori, ha reso noto che i gesti e le grida sono stati individuati nei video della manifestazione e postati sui social. «Conformemente alle istruzioni del ministro dell'Interno – ha detto il portavoce – gli episodi saranno segnalati al procuratore della Repubblica». I genitori di Quentin Deranque, pestato a morte una decina di giorni fa da giovani di gruppi violenti di estrema sinistra, avevano chiesto alla vigilia di non politicizzare la marcia. L'autorizzazione alla manifestazione era arrivata ieri, in extremis, e personalmente annunciata da Laurent Nunez, il ministro dell'Interno, che si era assunto la responsabilità dell'ordine pubblico rivendicando anche di voler proteggere «la libertà d'espressione».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, è un buon punto

Con la Lazio prova di carattere dei rossoblù: finisce 0-0 
l nello sport
Il caso

Fondazione Mont’e Prama, al centro dell’inchiesta  presunte transazioni opache

Nel corso delle perquisizioni la Finanza ha sequestrato anche anfore antiche 
Francesco Pinna
Cronaca

«A Orani si è fatto buio, ma non rassegniamoci»

Il parroco: evento terribile e inatteso, ha oscurato la vita della comunità 
Marilena Orunesu
Convocate due commissioni consiliari in seduta congiunta. Solinas (Pd): «Difficile venga accolta per intero»

La Pratobello slitta ancora

Comandini: «I comitati saranno auditi il 4 marzo» 
Lorenzo Piras
Oggi scadono i dirigenti supplenti, ma per il commissariamento del Governo serve un mese. I sindacati: no a una sanità bloccata

Asl senza manager,  soluzione vicina ma solo per Olbia

A metà settimana la nomina del dg Cagliari, trattative ancora in alto mare 
Roberto Murgia
Il fenomeno

La corsa sociale conquista Cagliari

In sei mesi 600 iscritti al “Suncity run club” che ogni domenica invade il Poetto 
Alessandra Ragas
Viabilità

«Sulla Statale 195 un’estate da incubo»

Sindaci e operatori turistici: «Incognita cantieri, è emergenza»  
Piera Serusi
Verso il voto

«Il Governo va avanti anche se vince il no»

Il messaggio di Nordio e Piantedosi alle opposizioni in vista del referendum  