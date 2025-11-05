VaiOnline
Villasor.
06 novembre 2025 alle 00:36

Sabato festa d'autunno tra laboratori e castagne 

Tutto pronto per la festa d’autunno questo fine settimana a Villasor, con tanto di castagnata di fine serata. L’appuntamento è organizzato dall’associazione “Officina del Pallet” ed è programmata per sabato.

Si comincia alle 15 con l’avvio delle attività e dei laboratori pensati per bambini e adulti: laboratori di cucina, ma anche del formaggio, e uno dedicato alla lana cardata, manipolazione dell’argilla e la costruzione degli spaventapasseri.

Per partecipare è necessaria però una prenotazione via telefonica al numero 3939982646. L’appuntamento è all’Ortogiardino del Rigermoglio, nella via Maria Ausiliatrice, una traversa della via titolata a Don Bosco. Solo a maggio la sede ha festeggiato 8 anni di attività nel paese, mentre poche settimane fa aveva visto il laboratorio Lintu e Pintu dello scultore Gigi Porceddu. (m. pil.)

