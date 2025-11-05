VaiOnline
Viabilità.
06 novembre 2025 alle 00:37

Rivoluzione-traffico: la metro in via Roma nella corsia dei bus 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un fronte pedonale in piazza Deffenu, un nuovo volto in via Roma, nei prossimi anni anche un’area completamente nuova attorno al palazzo dell’ex Cariplo. In futuro, ma se si sta all’ultimo cronoprogramma di Arst parliamo di fine 2026, inizio 2027, anche una nuova viabilità in tutto il centro che comincerà a prendere forma con la metropolitana leggera. Difficile capire quando Arst comincerà i lavori per la realizzazione dei binari in via Roma, il “vincolo” lo fissa il Comune che tenta di rimandare l’avvio di quei lavori finché non saranno concluse le opere in viale Diaz. Difficile però che Arst possa aspettare a lungo: più verosimile che entro la fine dell’anno in via Roma arriverà l’impresa per realizzare l’ultima parte del tracciato, fino a Piazza Matteotti.

L’unico fatto certo, oggi, è dove passerà la metropolitana: non è una novità, i treni viaggeranno nella corsi oggi riservata ai bus. Per questo motivo, il Comune sta dialogando con l’Autorità portuale per capire se gli autobus, almeno per la durata dei lavori, potranno transitare all’interno del porto; mentre per quando la metro entrerà a regime si sta già studiando la possibilità di far transitare metro e autobus sulla stessa corsia centrale. Un’ipotesi, per ora. Che eviterebbe di ingolfare ancor di più il traffico in via Roma. ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Personaggi

La seconda vita di Nello, dal canile a casa Canalis

l De Roberto a pagina 13
L’inchiesta

Beni per due milioni sequestrati ai due capi dei narcotrafficanti

Duro colpo dopo i 27 arresti per l’operazione “Primavera fredda” 
Luigi Almiento
regione

Un’altra legge sarda impugnata a Roma

Ricorso del Governo contro la manovrina estiva per una norma sul reddito sociale 
Roberto Murgia
regione

Insulti sessisti a Todde, coro di sdegno

Lai (Pd): dov’è la parità? Deidda (FdI): offese gratuite. I sindacati: violenza assurda 
Lorenzo Piras
Inchiesta

Rifiuti e caro Tari: caccia a chi non paga e tariffa puntuale

«A Sinnai bollette meno salate per chi è più bravo a differenziare» 
Marco Noce
Capodanno

Alghero fa ballare tutta l’Italia con Gabry Ponte

Si inizia il 29 con Raf, il 30 serata dedicata agli amanti del rap 
Caterina Fiori
Il caso

Almasri arrestato a Tripoli: «Un criminale»

A gennaio rimpatriato dall’Italia con volo di Stato. Conte e Schlein: «Una vergogna» 