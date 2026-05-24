Ritorno in classe il 31 agosto, l’ira del settore turistico emiliano 

Rimini. La Regione Emilia-Romagna decide di aprire le scuole elementari il 31 agosto e il mondo del turismo, a Rimini, contesta la decisione, che rischia di far perdere al settore un mese di lavoro. Il progetto è stato annunciato nei giorni scorsi dal presidente Michele De Pascale e dall’assessora alla scuola Isabella Conti, per venire incontro alle esigenze delle famiglie che spesso, nei primi giorni di settembre, non sanno come gestire i propri figli. Visto che la modifica del calendario scolastico è piuttosto complicata, la Regione ha escogitato una soluzione: nelle prime due settimane di settembre (da lunedì 31 agosto e in attesa delle prima campanella) le scuole saranno aperte, non con il programma didattico normale, ma con attività sportive e culturali gestita da educatori. La partecipazione non è obbligatoria e partirà quest’anno in via sperimentale nei comuni più grandi, con l’obiettivo di estenderla a tutte le scuole il prossimo anno. «La Regione - dice al Resto del Carlino Mauro Vanni, presidente della coop dei bagnini di Rimini e delle imprese balneari di Confartigianato - sta commettendo un grave errore. Capisco che si tratti di un progetto sperimentale, solo alle elementari, senza obbligo per le famiglie. Ma così passa comunque il messaggio che in Emilia-Romagna le scuole riaprono dal 31 agosto. E questo rischia di far perdere quasi un mese di lavoro agli stabilimenti balneari e alle altre attività del turismo. Perché il turismo balneare da sempre è legato a doppio filo al calendario scolastico, specie quello dei nostri ospiti emiliani». Contrari anche gli albergatori. «Il calendario scolastico non si tocca - dice Patrizia Rinaldis, presidente di Federalberghi - D'altra parte De Pascale si è sempre speso a favore del turismo, quindi spero che non abbia adottato questa misura per penalizzare il turismo».

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