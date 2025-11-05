VaiOnline
Is Canaleddus.
06 novembre 2025 alle 00:36

Ripulita la discarica di fronte al mare di Cala Regina 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Quello che non ti aspetti e in un angolo di paradiso, tra la scarpata di Is Canaleddus e davanti a Cala Regina: il mare cristallino nello sfondo e dietro un mare di rifiuti. È qui che i volontari di Cittadinanza Attiva Oikos hanno recuperato in poche ore una tonnellata di spazzatura.

I numeri parlano da soli: 108 pneumatici recuperati, decine di sedili di auto, parti meccaniche e materiali industriali e tantissimi rifiuti domestici accumulati da decenni con circa 200 chili di vetro e lattine. E poi anche decine di giochini erotici un po’ per tutti i gusti e una bambola gonfiabile a conferma che la zona è ormai diventata il rifugio delle coppiette, che vanno a cercare notti d’amore davanti al mare, dopo essere state sfrattate ormai a tempo dal parcheggio di Margine Rosso davanti a Su Forti: dopo le proteste dei residenti lo spazio era stato illuminato.

«Abbiamo ridato vita a un’area naturale sul mare, devastata per anni dalla mano dell’uomo» spiega il presidente di Cittadinanza Attiva Oikos Michele Randaccio, «la scarpata di rifiuti prima della spiaggia di Is Canaleddus è stata finalmente bonificata grazie all’impegno di 15 volontari. Un lavoro enorme, reso possibile dalla fatica instancabile dei volontari che nei giorni scorsi avevano già portato via oltre 80 pneumatici e centinaia di chili di rifiuti. Adesso abbiamo completato l’opera».

Una volta che il sacchetto viene lanciato dal finestrino oltre il guardrail, la natura non può difendersi da sola. Perché i rifiuti non solo si abbandonano sul posto, ma si lanciano dalle auto in corsa, di rientro dalle giornate in spiaggia d’estate ma anche da chi passa in questa zona negli altri periodi dell’anno.

«Un grazie speciale» aggiunge Randaccio, «va ai volontari del gruppo Nudiverso, arrivati anche da lontano (come da Mogoro), per unire le forze in questa impresa. Siamo arrivati anche Cala Regina, dove ancora una volta tra la montagna di rifiuti abbiamo trovato di tutto, persino qualche “curioso” oggetto erotico per uomini e donne. La scarpata ora è finalmente pulita, ma il rio resta ancora pieno di ingombranti: ci torneremo presto». Purtroppo, il problema della gestione dei rifiuti, in particolare quelli provenienti da attività produttive, lavori edili e rifiuti speciali, non può essere affrontato solo dai singoli Comuni.

«Serve una visione e un’azione condivisa a livello provinciale, regionale e nazionale» conclude Randaccio, «perché non è solo la Sardegna a soffrire: è una realtà che tocca tutto il sud d’Italia e molte grandi città. Per noi, la salvaguardia e la protezione della terra che chiamiamo casa è una missione quotidiana.Lo facciamo in modo volontario, collaborando con la pubblica amministrazione e con chiunque voglia unire le forze per un futuro più pulito».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Personaggi

La seconda vita di Nello, dal canile a casa Canalis

l De Roberto a pagina 13
L’inchiesta

Beni per due milioni sequestrati ai due capi dei narcotrafficanti

Duro colpo dopo i 27 arresti per l’operazione “Primavera fredda” 
Luigi Almiento
regione

Un’altra legge sarda impugnata a Roma

Ricorso del Governo contro la manovrina estiva per una norma sul reddito sociale 
Roberto Murgia
regione

Insulti sessisti a Todde, coro di sdegno

Lai (Pd): dov’è la parità? Deidda (FdI): offese gratuite. I sindacati: violenza assurda 
Lorenzo Piras
Inchiesta

Rifiuti e caro Tari: caccia a chi non paga e tariffa puntuale

«A Sinnai bollette meno salate per chi è più bravo a differenziare» 
Marco Noce
Capodanno

Alghero fa ballare tutta l’Italia con Gabry Ponte

Si inizia il 29 con Raf, il 30 serata dedicata agli amanti del rap 
Caterina Fiori
Il caso

Almasri arrestato a Tripoli: «Un criminale»

A gennaio rimpatriato dall’Italia con volo di Stato. Conte e Schlein: «Una vergogna» 