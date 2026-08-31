Rifiuti ingombranti, prorogato il contratto 

Il Comune di Sestu ha deciso di prorogare per altri quattro mesi l’affidamento a Eco Silam srl del servizio di recupero di alcune tipologie di rifiuti. La società continuerà ad occuparsi fino al 31 dicembre del trattamento di materiali plastici, ingombranti, legno, imballaggi contenenti sostanze pericolose, medicinali e pneumatici fuori uso.

L’affidamento sarà mantenuto fino alla conclusione della nuova procedura. L’amministrazione ha infatti previsto una nuova gara aperta in modalità telematica, della durata prevista di 18 mesi, che è ancora in fase di revisione da parte degli uffici. Al momento i tecnici comunali stanno lavorando per adeguare il progetto alle nuove disposizioni e ai chiarimenti normativi intervenuti in materia di progettazione dei servizi.

La proroga si è resa necessaria per garantire la continuità del servizio che il Comune stesso definisce «di pubblica necessità essenziale, che non può essere interrotto». A giugno l’Amministrazione aveva già disposto un’estensione di due mesi, dal 1 luglio fino al 31 agosto in attesa del nuovo affidamento. Ora l’incarico a Eco Silam viene prolungato fino alla fine dell’anno, alle stesse condizioni contrattuali. Per i quattro mesi di proroga è prevista una spesa di poco più di 67 mila e 600 euro. La somma è stata impegnata a favore della società con risorse del bilancio comunale del 2026.

RIPRODUZIONE RISERVATA