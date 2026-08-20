Rifiuti abbandonati nell’oasi verde di via Caracalla 

Rifiuti abbandonati e arredi danneggiati nel parco di via Caracalla a Monserrato. Nel parchetto sono infatti comparsi sacchetti, bottiglie, cartoni e altri scarti lasciati tra la vegetazione e lungo i vialetti. Una situazione che riporta al centro il problema degli abbandoni e dei controlli nelle aree pubbliche della città. Il Comune punta ora a rafforzare la videosorveglianza. «Sono già previsti con gli avanzi di bilancio l’acquisto di una decina di telecamere, delle quali due o tre saranno installate nel parchetto di via Caracalla», annuncia il sindaco Tomaso Locci. «Stiamo portando avanti un’azione importante con la Polizia e gli uffici per individuare i responsabili». I controlli hanno già individuato diverse persone diversi giorni fa. «Solo la settimana scorsa», continua il sindaco, «abbiamo individuato e denunciato tre persone, due delle quali non residenti a Monserrato. Nel parco al momento non ci sono telecamere, ma gli impianti presenti nella strada principale possono comunque essere utilizzati per gli accertamenti. Stiamo svolgendo un’attività di prevenzione e repressione. L’80% dei rifiuti abbandonati è riconducibile a persone non residenti nel nostro territorio». ( matt.cab. )

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