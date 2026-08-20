SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Monserrato.
21 agosto 2026 alle 00:36

Rifiuti abbandonati nell’oasi verde di via Caracalla 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Rifiuti abbandonati e arredi danneggiati nel parco di via Caracalla a Monserrato. Nel parchetto sono infatti comparsi sacchetti, bottiglie, cartoni e altri scarti lasciati tra la vegetazione e lungo i vialetti. Una situazione che riporta al centro il problema degli abbandoni e dei controlli nelle aree pubbliche della città. Il Comune punta ora a rafforzare la videosorveglianza. «Sono già previsti con gli avanzi di bilancio l’acquisto di una decina di telecamere, delle quali due o tre saranno installate nel parchetto di via Caracalla», annuncia il sindaco Tomaso Locci. «Stiamo portando avanti un’azione importante con la Polizia e gli uffici per individuare i responsabili». I controlli hanno già individuato diverse persone diversi giorni fa. «Solo la settimana scorsa», continua il sindaco, «abbiamo individuato e denunciato tre persone, due delle quali non residenti a Monserrato. Nel parco al momento non ci sono telecamere, ma gli impianti presenti nella strada principale possono comunque essere utilizzati per gli accertamenti. Stiamo svolgendo un’attività di prevenzione e repressione. L’80% dei rifiuti abbandonati è riconducibile a persone non residenti nel nostro territorio». ( matt.cab. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’assessorato alla Sanità: «Nessuna emergenza, il sistema regge, presto nuovi medici»

Da Cagliari i pazienti a Isili e Muravera

L’Asl 8: carenze negli ospedali e nelle strutture socio-assistenziali 
Cristina Cossu
I viticoltori del paese lanciano una campagna anti speculazione

«Sul futuro energetico e urbanistico dell’Isola decidano solo i sardi»

Mamoiada difende le vigne  e le produzioni della nostra regione 
Gianfranco Locci
L’indagine

Auto rubate e passamontagna

Quattro ritrovamenti sospetti in un mese: scatta l’allarme rapine 
Andrea Manunza
Effetto domino

I migranti indietro anche da Finlandia e Svezia

Le cancellerie hanno annunciato il trasferimento dei “dublinanti” verso l’Italia 
Il conflitto

Trump annuncia il “D-Day” contro l’Iran

Il presidente Usa: guerra economica e nuove sanzioni per isolare Teheran 