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21 agosto 2026 alle 00:34

Rifiuti abbandonati, allarme discariche 

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La storia si ripete, come il copione di un film visto decine di volte. Con l’arrivo dell’alta stagione e il pienone di turisti, aumentano i rifiuti abbandonati nelle aree comuni. A La Caletta, ma non solo, i residenti denunciano la comparsa di vere e proprie discariche, soprattutto nelle zone più marginali. A poco servono gli sforzi messi in campo da anni dall’amministrazione comunale per contrastare il degrado. Basta il gesto di un primo incivile, l’ignoto uno, per innescare un effetto domino: in poche ore una busta abbandonata può trasformarsi in una discarica a cielo aperto, dove finisce di tutto, compresi ingombranti e grandi elettrodomestici. Accade nell’area adiacente a via Carloforte; analoghe segnalazioni, corredate da fotografie, arrivano da via Spagna. Il problema non riguarda solo i centri abitati. Gli operai del Comune sono stati impegnati nella bonifica della pineta di Sa Petra Ruja. «Sono stati portati via 15 camioncini stracolmi di spazzatura di ogni genere, accumulata solo nel ponte di Ferragosto – dice il sindaco Gian Luigi Farris –. C’era di tutto, compreso un congelatore». Intervento necessario, ma costoso che si aggiunge alle risorse per la nettezza urbana, contribuendo a far lievitare la bolletta Tari.

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