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Milis.
28 ottobre 2026 alle 00:55

“Rassegna vini di Sardegna” con 20 cantine, mostre e laboratori 

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Milis si prepara a vivere l’appuntamento più atteso dell’anno: sabato 7 e domenica 8 novembre la “Rassegna vini di Sardegna”. A promuovere l’evento la Pro Loco e il Comune: in campo 20 cantine, pronte a proporre le loro produzioni con oltre 50 etichette in degustazione.
Sabato 7 alle 10.30 il convegno “Vite, viaggi, voci. Il vino di Sardegna che cambia”, organizzato con il patrocinio dell’Università di Cagliari e con il Consorzio Uno di Oristano (parteciperanno, tra gli altri, il rettore Francesco Mola, la sindaca Monica Ortu e diversi docenti). Alle 16.30 apriranno “Artigiani a palazzo” nel Palazzo Boyl, gli stand per la degustazione dei novelli mentre nell’anfiteatro Bagnolo “Vernaccia a Palazzo” a cura dell’Ecomuseo della Vernaccia di Oristano con la lavorazione “De su pani pintau” e lo show cooking dello chef Pier Luigi Fais.
Domenica alle 10.30 “Vernaccia a Palazzo” con degustazione delle zippole e show cooking di Leonardo Marongiu e Claudio Enna. Dalle 11 in poi “Artigiani a palazzo”, esposizione di moto d’epoca, apertura degli stand per le degustazioni. Durante le giornate visite guidate con partenza dall’Infopoint nella sede della Pro Loco, guidata da Luigi Murgia, in piazza Sant’Agostino.

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