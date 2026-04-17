Rapina da film in banca, caccia ai ladri 

Napoli. È caccia alla banda di rapinatori professionisti che giovedì mattina ha tenuto con il fiato sospeso per ore la città con una rapina da film. I ladri hanno razziato parte del contenuto di decine di cassette di sicurezza dal caveau del Crédit Agricole di piazza Medaglie d’Oro, nel quartiere Vomero, prima di fuggire passando per le fogne. Non è chiara la precisa entità del bottino, che appare ingente. La stima è in corso. L’istituto di credito stima in una quarantina le cassette depredate: molte di più sarebbero state quelle divelte, di cui però diverse decine erano vuote. Ieri, in fila davanti alla banca, i clienti hanno atteso di essere ricevuti per fornire una descrizione dei loro depositi. Beni di ogni tipo, di cui l’istituto di credito non poteva avere contezza: la polizza standard della banca prevede un rimborso massimo di 52mila euro per ogni cassetta, salvo accordi e pagamento di premi diversi.

La ricostruzione

Secondo la ricostruzione dei carabinieri della compagnia Vomero e del nucleo investigativo del comando provinciale, il colpo è iniziato intorno a mezzogiorno: in tre con il volto coperto sono entrati in banca dall’ingresso principale, dopo essere arrivati verosimilmente con una Alfa Romeo Giulietta nera. Non è chiaro se fossero armati. All’interno, da un locale nei pressi del caveau, sono sbucati da un buco di circa un metro di diametro praticato dalle fogne, altri banditi. Non è chiaro quanti fossero, almeno sei ma qualcuno dice nove, almeno due in possesso di pistole, poi rivelatesi armi sceniche, lasciate sul posto dopo il colpo. Senza minacce, parlando con accento napoletano, i banditi hanno raggruppato tutti i presenti in un ufficio, 25 persone in tutto, tra dipendenti e clienti. Poi la rapina è entrata nel vivo. Qualcuno, all’esterno della banca, si è accorto di cosa stava accadendo e ha avvertito il 112. I carabinieri si sono precipitati sul posto e tutta piazza Medaglie d'Oro è stata subito presidiata. Poco dopo, sono arrivati anche il procuratore Gratteri, l’aggiunto Filippelli, il comandante provinciale dei carabinieri di Napoli Biagio Storniolo e il pm Domenico Musto.

Il colpo

I ladri, nel frattempo, sono riusciti a entrare nel caveau (non è ancora chiaro se costringendo qualcuno ad aprirlo) e, con gli attrezzi da scasso hanno divelto a mano decine e decine di cassette, razziando tutto quello che trovavano all’interno. Mentre i banditi erano all’opera nel seminterrato, i vigili del fuoco, avuta contezza del luogo preciso dove si trovavano gli ostaggi, hanno aperto un varco in un vetro blindato e fatto uscire, con i carabinieri, gli ostaggi, tutti provati. Qualcuno ha chiesto l’aiuto dei sanitari ma per nessuno si è reso necessario il ricovero in ospedale. Poco dopo sono arrivati i militari del Gis, che, una volta in banca, hanno fatto detonare alcune granate stordenti non letali usate per disorientare. Nella banca però nessuna traccia dei rapinatori, già fuggiti attraverso le fogne con il bottino passando dal foro usato per entrare. Dai video della sorveglianza interna si scopre che sono entrati in azione con il volto coperto da collant, come nei film degli anni ‘70. Pare che qualcuno indossasse una maschera con le fattezze simili a quelle di attori. Stamattina il sottosuolo circostante la banca è stato passato al setaccio dagli uomini dell'azienda idrica Abc e dai carabinieri: trovati e sequestrati piccoli attrezzi per lo scavo, alcuni recipienti utilizzati per il trasporto di materiali di risulta e un piccolo gruppo elettrogeno. L’indagine finirà sotto il coordinamento della sezione VII (sicurezza urbana) della procura di Napoli. Non si esclude la presenza di un basista. I reati ipotizzati sono rapina aggravata e sequestro di persona.

RIPRODUZIONE RISERVATA