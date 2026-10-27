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28 ottobre 2026 alle 00:54

Ramon fa e disfa: il Como rimonta il Torino 

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Torino 1

Como 3

Torino (3-5-2) : Perri, Coco, Ismajli, Comuzzo, Belghali (44' st Oristanio), Vlasic, Bragança (44' st Ilkhan), Fitz-Jim (10' st Gineitis), Cacciamani (10' st Patter- son), Adams, Simeone (29' st Kulenovic). In panchina Ma- scardi, Siviero, Biraghi, Co- mert, Ilkhan, Aboukhlal, Pel- legri, Casadei, Zapata. All. Abate.

Como (4-2-3-1) : Sanchez, Couto, Kempf, Ramon, Valle (25' st Kaiki), Perrone (13' st Addai, 33' st Ricci), Milla (33' st Smolcic), Caqueret (13' st Baturina), Paz, Da Cunha, Douvikas. In panchina Butez, Vigorito, Dossena, Lahdo, Goldaniga, Kambwala, Papaccioli. All. Fabregas.

Arbitro : Collu di Cagliari.

Reti : nel pt 24' Adams, nel st 36' Ramon, 42' Paz, 47' Baturina.

Torino. Il Torino sogna in grande per 81 minuti, il Como lo trascina sulla terra con un tris negli ultimi 11'. Nell'1-3 all’Olimpico Grande Torino c'è un po' di tutto, dalle grandi potenzialità della squadra di Abate alla forza dei ragazzi di Fabregas. Così i lariani tengono il passo di quelle in testa, i granata fermano a tre la striscia di vittorie consecutive.

I granata si spaventano dopo soli 5’ (Douvikas segna ma è in fuorigioco), poi cominciano ad attaccare con una certa insistenza e al 24' arriva il vantaggio dei padroni di casa: Ramon la combina grossa dentro la sua area di rigore sulla pressione di Fitz-Jim che serve al centro per il gol di Adams. La squadra di Fabregas appare sotto ritmo ma chiude il Toro nella sua metà campo, i granata si difendono con compattezza e ordine, ma nella ripresa, ma il Como alza l'indice di pericolosità. Prima la traversa di Caqueret, poi quella di Baturina. Gli sforzi lariani vengono premiati all'81', quando sul cross di Paz, Ramon si riscatta e pareggia. L’argentino va vicino al raddoppio con un tiro che termina fuori, poi lo realizza di testa su cross di Couto. Il Toro non c'è più, in pieno recupero Vlasic regala a Baturina il pallone dell'1-3.

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