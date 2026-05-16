Raf e Zarrillo sul palco dell’estate 

Raf, Michele Zarrillo, Irene Grandi, Ivana Spagna, Gianmarco Tognazzi e Laura Morante. Sono alcuni dei primi nomi del palinsesto degli spettacoli e della cultura che animerà l’estate 2026 di Carbonia.

Il cartellone

Sono già dati per assodati alcuni appuntamenti collaudati come i mercoledì di “Nottinsieme” e “Venerdì in centro tra food e sound”, in ordine cronologico il primo grande evento è la ventesima edizione della fiera dell’artigianato e dell’agroalimentare Il Sulcis Espone, 6-7 giugno, organizzata dal Consorzio fieristico sulcitano che oltre a 300 stand propone i concerti dei Los Locos e la partecipazione del cabarettista Uccio De Santis: circola insistentemente per il concerto del 7 giugno anche il nome del cantautore Michele Zarrillo e, salvo imprevisti, la conferma potrebbe arrivare nelle prossime 72 ore. Il 12 giugno al teatro Centrale sarà ospite uno dei giornalisti più importanti sulla scena nazionale, Sigfrido Ranucci, conduttore della trasmissione “Report”. Si ripropone poi a Carbonia la nuova edizione, la 18, di "Notti a monte Sirai", di Comune e associazione Enti locali: prima data 27 giugno con Roberto Giacobbo, seconda il 4 luglio con Gianmarco Tognazzi, 11 luglio con Laura Morante e primo agosto con le coreografie di Resounding.

Il festival

Ma, ritornando a giugno, mese che si rivela particolarmente ricco, approda in piazza Roma una grande novità: il "Dna music festival Sardegna" della Pro Loco: si parte il 19 giugno con il concerto della band tribute di Achille Lauro e degli 883, il 20 sarà in concerto Irene Grandi e il giorno dopo Ivana Spagna e SkaoSs. Si staglia per la fine di agosto un altro evento di assoluto rilievo: il concerto di Raf.È poi confermato anche il Festival letterario Carta Carbonia che l’anno scorso ha riscosso un grande successo, presso l’arena Mirastelle in tre date di luglio, e il ritorno del Teatro Lirico: «Sarà un programma di elevato spessore culturale e di grande qualità degli spettacoli – anticipa l’assessora alla Cultura Giorgia Meli – nel quale anche lo sport si ritaglierà un ruolo da protagonista» Si resta in attesa che sia definito il programma della Grande miniera di Serbariu, dove potrebbero essere attesi nomi eccezionali del panorama internazionale del rap: l’esperienza della scorsa stagione aveva generato risvolti positivi per Carbonia anche dal punto di vista economico e turistico: «Ha preso forma una stagione notevole – afferma l’assessore al Turismo e al Commercio Michele Stivaletta – che associa all’esigenza di arricchimento culturale e di sacrosanta necessità di svago anche l’obiettivo di conquistare un ritorno di immagine per i ritorni economici e turistici che ciò comporta». Il costo? Potrebbe attestarsi, come l’anno scorso, quanto meno sui 250-300 mila euro ma al momento il Comune non è in grado di fornire cifre esatte perché il programma potrebbe essere anche più ricco.

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