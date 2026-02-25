VaiOnline
Telecomando
26 febbraio 2026 alle 00:39

“Radar” sull’attualità 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Alle 21 ritorna “Radar”. Nella prima parte, a cura di Andrea Sechi, il confronto sul referendum sulla Giustizia del 22 e 23 Marzo partecipano Rita Dedola, del Comitato per il SÌ della Camera Penale di Cagliari, e Andrea Vacca, del comitato Giusto dire NO. Dalle 21. 30, con Nicola Scano, i temi dell’agenda politica del Consiglio Regionale: dalla Sanità al 41 bis. In studio il presidente dell’Assemblea Piero Comandini. Poi l’emergenza rinnovabili: nei PUC il regolamento europeo per la difesa della natura. Con Davide Fadda del Presidio del Popolo Sardo con Franciscu Sedda, professore di Semiotica all’Università di Cagliari, la lezione di Umberto Eco. Il Festival di Sanremo, non solo canzoni: è l’Italia davanti alla tv con Francesca Figus de L’Unione Sarda. La regia è di Beppe Passavanti.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Trasporti

Le tariffe per gli emigrati? Esistono solo sulla carta

Biglietti impossibili per i familiari dei residenti nell’Isola L’agevolazione è prevista sino al terzo grado di parentela 
Alessandra Carta
L’opposizione: «Legislatura al capolinea». Probabile un vertice di maggioranza a breve

Todde-Pd, aria di tempesta

Dopo lo strappo sulla sanità i Dem disertano di nuovo la Giunta 
Giuseppe Meloni
Intervista

«L’omelia con l’AI? Mai, sull’altare si va meglio a braccio»

Don Casu, parroco sassarese a Roma, e il no del Papa alle “cyberprediche” 
Celestino Tabasso
La storia

Marco Francescoli: «A Cagliari per amore»

Il figlio del “Principe” Enzo, star dei rossoblù negli anni ’90, ha scelto nel 2022 di trasferirsi in Sardegna 
Roberto Carta
Verso il voto

Giustizia, scintille tra Conte e Nordio E FI attacca la Lega

A Palermo duello sul referendum Malumori anche in maggioranza 
Milano

«Cinturrino mente, resti in cella»

Per il Gip può uccidere ancora. Pisani: caso chiaro, via subito dalla polizia 