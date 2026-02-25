“Radar” sull’attualità 

Alle 21 ritorna “Radar”. Nella prima parte, a cura di Andrea Sechi, il confronto sul referendum sulla Giustizia del 22 e 23 Marzo partecipano Rita Dedola, del Comitato per il SÌ della Camera Penale di Cagliari, e Andrea Vacca, del comitato Giusto dire NO. Dalle 21. 30, con Nicola Scano, i temi dell’agenda politica del Consiglio Regionale: dalla Sanità al 41 bis. In studio il presidente dell’Assemblea Piero Comandini. Poi l’emergenza rinnovabili: nei PUC il regolamento europeo per la difesa della natura. Con Davide Fadda del Presidio del Popolo Sardo con Franciscu Sedda, professore di Semiotica all’Università di Cagliari, la lezione di Umberto Eco. Il Festival di Sanremo, non solo canzoni: è l’Italia davanti alla tv con Francesca Figus de L’Unione Sarda. La regia è di Beppe Passavanti.