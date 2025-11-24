Raccolta fondi per ricostruire l’ospedale di Gaza: domani all’ex Vetreria va in scena la cena solidale 

Domani il centro culturale dell’ex Vetreria di Pirri ospiterà una serata all’insegna della solidarietà dedicata alla Palestina, promossa dall’Associazione Arcipelago Sardegna ETS insieme a un ampio partenariato. L’iniziativa, che unisce sensibilizzazione, riflessione e raccolta fondi, mira a sostenere la ricostruzione dell’ospedale Al-Awda di Gaza, distrutto durante i lunghi mesi della guerra.

A partire dalle 17 sono previste attività ludiche, performance teatrali, musicali e multimediali, seguite da un dibattito. Dalle 20 alle 22 si svolgerà una “cena collaborativa”, in cui i partecipanti porteranno cibi e bevande – preferibilmente di tradizione mediorientale – insieme alle proprie stoviglie, in un’ottica di condivisione e sostenibilità.

La raccolta fondi sarà gestita dall’Associazione Amicizia Sardegna Palestina, impegnata nel progetto di ricostruzione dell’ospedale. L’evento è realizzato con la collaborazione di diverse realtà del territorio, tra cui Cada Die Teatro, CEMEA Sardegna, Carovana SMI, Palestina Libera, GPI Sardegna, Al Ard Film Festival e Re.Coh.

