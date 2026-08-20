Quando dal terreno riemerse l’Anfiteatro romano 

«L'opera più meravigliosa della Cagliari romana», così il canonico Giovanni Spano definì l’Anfiteatro. Fu lui a dirigere i lavori di scavo dell’area acquisita dal Comune nell’800. Vedere riemergere reperti e frammenti appartenenti alla storia di un monumento così importante della nostra città, deve essere stata un’esperienza unica. Non aveva tutti i torti. L'Anfiteatro rappresenta davvero un'opera magnifica, ottenuta scavando in parte il banco roccioso del colle di Buon Cammino. E doveva essere ancora più imponente se pensiamo che, nella sua struttura originaria, presentava una facciata decorata, alta una ventina di metri.Quando Spano iniziò i lavori di recupero la parte inferiore della costruzione era completamente ricoperta dal terreno. Durante gli scavi vennero rinvenute monete, oggetti antichi e rivestimenti marmorei delle gradinate. Queste ultime erano suddivise in differenti ordini in base al ceto sociale che avrebbero dovuto ospitare. Al pari, erano previsti anche differenti punti di accesso. Edificato tra la fine del I e l’inizio del II secolo d.C., la sua capienza era di circa 10000 spettatori. Nei corridoi interni si affacciavano gabbie che contenevano le feroci belve utilizzate durante gli spettacoli. La macabra offerta era abbastanza vasta. Si poteva assistere all’esecuzione di pene capitali, a combattimenti fino all'ultimo sangue tra gladiatori e alle lotte tra uomini e animali. Con la diffusione del cristianesimo questi spettacoli persero gradualmente interesse, fino a quando vennero definitivamente proibiti. Da allora iniziò un lento declino dell'area. Questo luogo divenne una sorta di cava e nei secoli successivi, il materiale estratto, venne utilizzato per la costruzione di nuovi edifici. Fino alla sua riscoperta e agli interventi di tutela che, seppur tra le difficoltà, proseguono tutt’oggi.

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