19 novembre 2025 alle 00:34

Puc, dibattito in Consiglio Oggi si vota l’approvazione 

L’adozione del Puc (Piano urbanistico comunale) è «un momento storico per Cagliari». Lo hanno ribadito in premessa sia i consiglieri di maggioranza che quelli di opposizione ieri durante la discussione in Aula. Questo è uno dei pochissimi concetti sui quali tutti concordano. Per il resto, la maggioranza lo considera «un passo avanti verso la modernizzazione, che ridisegnerà il futuro della città in modo positivo, dall’ambiente alla mobilità sostenibile, dalla viabilità alle riqualificazioni». L’opposizione, invece, teme possa avere un impatto negativo sullo sviluppo della città poiché, dice, «manca di prospettive concrete per risolvere i tanti problemi».

Il nuovo Puc, tra le altre cose prevede il rilancio del lungomare di Sant’Elia e Marina Piccola, la valorizzazione del Parco dei Colli di Tuvixeddu-Tuvumannu e di Terramaini, oltre a nuovi interventi nei quartieri di Is Mirrionis, San Michele e Pirri, meno cemento e più verde, riqualificazione delle case popolari e altro ancora. «È prioritaria la manutenzione degli edifici Erp (edilizia residenziale pubblica) e la rigenerazione urbana di interi quartieri rimasti pressoché abbandonati per decenni», ha detto Andrea Scano, presidente della Commissione Urbanistica. «Serve sicurezza stradale, attenzione ai pedoni e maggiore fluidità del traffico. Il Puc affronta questo e altro». Si è parlato anche di Tuvixeddu. Il consigliere di minoranza Roberto Mura plaude alla probabile realizzazione (prevista nel Puc) dell'accesso al parco da via Is Maglias, «che gioverà a un intero quartiere» ma si augura che, su Santa Gilla, la Giunta «porti avanti la valorizzazione con un museo della laguna e la navigabilità della stessa». Oggi il Puc verrà messo ai voti e l’approvazione è pressoché scontata. (st. la.)

