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San Basilio
03 luglio 2026 alle 00:36

«Provinciale, c’è il problema sicurezza»  

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La Provinciale 23 tra Senorbì e San Basilio resta al centro delle segnalazioni per le pessime condizioni al chilometro 6. Dopo le recenti piogge, all’uscita di una curva la carreggiata è stata invasa da fango, sassi e detriti con evidenti rischi per automobilisti e motociclisti. Il tratto è utilizzato ogni giorno da residenti e pendolari. Una situazione che, secondo l’ex consigliere comunale Salvatore Espa, non può essere attribuita soltanto al maltempo. «Il problema è noto da tempo», osserva, «e riguarda anche la mancata manutenzione periodica delle cunette e delle opere di scolo». Per Espa gli interventi non possono limitarsi allo sfalcio dell’erba: «Restano irrisolti i problemi legati alla sicurezza del manto stradale. Quando piove forte, i detriti finiscono sulla carreggiata e il pericolo aumenta, soprattutto in curva». Da qui la richiesta agli enti competenti di un intervento urgente per ripristinare le condizioni di sicurezza e programmare una manutenzione più costante.

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