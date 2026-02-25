VaiOnline
Palazzo Bacaredda.
26 febbraio 2026 alle 00:44

Primo passo verso una città universitaria 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Se crescita, sviluppo e sostenibilità sono davvero una priorità, allora una conseguenza è inevitabile: l’università deve diventare centrale per una città come Cagliari. Nasce da qui l’ordine del giorno della commissione Istruzione (guidata da Paola Mura) che costruisce un percorso che, attraverso una serie di interventi integrati porterà alla nascita di “Cagliari città universitaria” Un documento votato dalla sola maggioranza a Palazzo Bacaredda (col centrodestra che parla di «banalità» ). «Si tratta di un documento che fissa un indirizzo per il lavoro della Giunta e delle commissioni», spiega Paola Mura. «Nelle audizioni con le rappresentanze studentesche e l’Ersu sono emersi tanti temi e problemi che non coinvolgono solo l’università, ma la mobilità», e quindi il Ctm, «la sicurezza», e allora la polizia locale, e via dicendo. «Un tema trasversale, quindi, che abbiamo deciso di affrontare uno per uno, con singole mozioni fino alla definitiva approvazione». ««Una città universitaria non si proclama con un ordine del giorno», dice Roberto Mura (Alleanza Sardegna).«Si costruisce con scelte concrete: politiche abitative per studenti, potenziamento delle residenze universitarie, trasporti serali adeguati, spazi studio diffusi, integrazione tra quartieri e poli universitari, investimenti culturali e servizi dedicati. Di tutto questo, nel documento, non c’è traccia». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Trasporti

Le tariffe per gli emigrati? Esistono solo sulla carta

Biglietti impossibili per i familiari dei residenti nell’Isola L’agevolazione è prevista sino al terzo grado di parentela 
Alessandra Carta
L’opposizione: «Legislatura al capolinea». Probabile un vertice di maggioranza a breve

Todde-Pd, aria di tempesta

Dopo lo strappo sulla sanità i Dem disertano di nuovo la Giunta 
Giuseppe Meloni
Intervista

«L’omelia con l’AI? Mai, sull’altare si va meglio a braccio»

Don Casu, parroco sassarese a Roma, e il no del Papa alle “cyberprediche” 
Celestino Tabasso
La storia

Marco Francescoli: «A Cagliari per amore»

Il figlio del “Principe” Enzo, star dei rossoblù negli anni ’90, ha scelto nel 2022 di trasferirsi in Sardegna 
Roberto Carta
Verso il voto

Giustizia, scintille tra Conte e Nordio E FI attacca la Lega

A Palermo duello sul referendum Malumori anche in maggioranza 
Milano

«Cinturrino mente, resti in cella»

Per il Gip può uccidere ancora. Pisani: caso chiaro, via subito dalla polizia 