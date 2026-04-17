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18 aprile 2026 alle 00:50

Primavera, caccia al bis con la capolista Cesena 

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La squadra più italiana del campionato Primavera 1 sbarca in Sardegna. Cagliari e Cesena si affrontano oggi alle 13 ad Asseminello con il morale alto dopo le rispettive vittorie dell’ultimo turno. I rossoblù, gasati dall’1-4 in casa del Frosinone, avranno ancora in gruppo Trepy, Mendy, Liteta e Raterink. Per avere continuità di minutaggio in Under 20, con la chiara idea di rendere più difficile la trasferta sull’isola di una delle due capoliste.

L’avversario

Il Cesena allenato da Nicola Campedelli sta vivendo una stagione paradisiaca: dopo un inizio con due pareggi nelle prime due di campionato, ha trovato un ritmo elettrizzante mettendo la freccia nel girone di ritorno. Nella seconda metà dell’anno, i romagnoli, hanno perso solo 6 punti per strada e si presentano ad Asseminello con un rendimento esaltante: l’ultima sconfitta è arrivata un mese e mezzo fa, con il Cesena in nove per oltre 60 minuti.

Senza freni

Quello che si frappone tra il Cagliari e una doppia vittoria, che manca da oltre tre mesi, è anche il gruppo meno esterofilo della categoria. Nella rosa del Cesena sono presenti appena tre stranieri, due di questi titolari. Uno di loro, Tosku, nato a Pavia ma albanese, è stato fin qui uno dei più incisivi in tutto il campionato: ha segnato 11 gol e apparecchiato 5 assist.

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