Presto il trasloco anche del fioraio e dell’edicolante 

Le uniche due attività commerciali sopravvissute ai lavori di riqualificazione del vecchio mercato di San Benedetto, l’edicola e la rivendita di fiori di via Tiziano, presto traslocheranno. L’edicolante sarà trasferito in piazza San Rocco, di fronte alla fermata del bus del Ctm. La vendita di fiori traslocherà in un info point del Comune sistemato all’ingresso di Villa Muscas, in via Sant’Alenixedda, a due passi dal mercato provvisorio di piazza Nazzari.

«È uno spostamento necessario per consentire l’esecuzione dei lavori nell’anello esterno», afferma Daniele Olla, responsabile del procedimento. I tempi? «Per quanto riguarda l’edicola, stiamo ultimando la piattaforma su cui poggerà la struttura. Poi aspetteremo che L’Enel provveda all’allaccio per spostarla definitivamente». E il fioraio? «La pratica è in mano al servizio Patrimoni, stiamo effettuando alcuni accertamenti poi traslocherà in via Sant’Alenixedda».

A che punto sono i lavori di riqualificazione del vecchio mercato? «Tutto procede secondo le tabelle», precisa il dirigente. «Ora le attività si sposteranno principalmente all’interno della struttura per cercare di ridurre al minimo i disagi al traffico durante il periodo natalizio».

