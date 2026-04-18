«Presto completati tre bagni pubblici» 

La stagione balneare è alle porte e presto la spiaggia del Poetto sarà presa d’assalto da cagliaritani e turisti. Migliaia di persone si riverseranno in quello che l’assessora all’Ambiente Luisa Giua Marassi definisce «il più importante tesoro della città». negli anni scorsi uno dei problemi più importanti erano i bagni pubblici, spesso non all’altezza delle situazioni. «Questa stagione sarà diverso», afferma l’assessora. «Dobbiamo completare i due servizi alle postazioni 5 e 6 e quello di Marina Piccola».

Proprio al porticciolo la situazione più pesante. I servizi igienici di Marina Piccola, al Poetto, sono molto frequentati anche d’inverno durante le belle giornate. Chi li presidia deve anche controllare i 7 bagni pubblici sul lungomare. L’interno è pulito, ma spesso mancano per motivi inspiegabili la carta igienica e il sapone per le mani. La doccia, nella zona maschile è unisex, condivisa, come il servizio per i disabili. Tre sono i bagni per gli uomini e quattro per le signore. Va peggio negli altri bagni comunali, non presidiati. «I bagni pubblici del Poetto sino al 30 aprile saranno a disposizione dei bagnanti dalle 8 alle 18», spiega Luisa Giua Marassi. «Mentre dal primo maggio dalle 8 alle 22, come gli altri servizi cittadini, aperti con lo stesso orario tutto l’anno». (a. a.)

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