Cagliari, tra cultura e impegno civile 

La giornata di sole ci ha messo del suo, il resto l’hanno fatto la bellezza e il fascino dei settanta siti inseriti nel programma del trentennale di Monumenti aperti che, a Cagliari, proseguirà per tutta la giornata di oggi. Tra le novità, il Padiglione del sale (nella foto in basso), al centro del parco Nervi. La sinergia tra i Comuni di Cagliari e Quartu ha spinto decine di volontari a impegnarsi tra la spiaggia e quel che resta della pineta per una straordinaria giornata di pulizie. Sono state raccolte oltre due tonnellate di rifiuti (foto in alto), testimonianza dell’inciviltà diffusa.

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