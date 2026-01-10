Precipitato dopo il rito sciamanico, gli indagati salgono a cinque 

Treviso. Da omicidio volontario contro ignoti a morte come conseguenza di altro reato per il quale oggi sono stati iscritti cinque nomi nel registro degli indagati. La Procura di Treviso sta condensando la pista d’indagine sul decesso, la notte tra il 29 ed il 30 giugno del 2024, di Alex Marangon, il barman 25enne di Marcon (Venezia) trovato morto sul greto del Piave il 2 luglio a Vidor (Treviso). Inizialmente si ipotizzava fosse stato ucciso intenzionalmente da uno sconosciuto. Una seconda lettura dell’episodio invece lo vedeva, confuso dall’assunzione di stupefacenti, precipitare accidentalmente da una terrazza a picco sull’alveo ghiaioso da una decina di metri. Marangon si era aggregato a un gruppo dedito a riti sciamanici, partecipando a una riunione nelle pertinenze di un’abbazia in una proprietà privata, a Vidor. A celebrare il rito erano due “curanderos” colombiani: tra musiche e passaggi cerimoniali sarebbe stata prevista la distribuzione di sostanze stupefacenti, tra cui cocaina e una bevanda a base di ayahuasca, una pianta dal potere psicotropo che cresce nell’area amazzonica. Tracce delle droghe sarebbero state riscontrate nei tessuti del corpo del 25enne e nei capelli di alcuni partecipanti al rito. Il giovane sarebbe scomparso nella notte alla vista dei compagni, che lo avrebbero cercato a lungo ma invano. Constatata la sua scomparsa, l’indomani il gruppo si sarebbe allontanato, e nelle ore seguenti i vigili del fuoco lo hanno trovato morto, centinaia di metri più a valle del presunto punto di caduta, probabilmente trascinato dal Piave in quel punto. Gli indagati dalla magistratura trevigiana sono Andrea Zuin (48 anni) e Tatiana Marchetto, 40, organizzatori dell’evento, Alexandra Da Sacco (42), moglie del proprietario dell’abbazia, e i due colombiani Sebastian Castillo (28) e Jhonni Benavides (39), partiti dall’Italia poco dopo il fatto e attualmente irreperibili.

RIPRODUZIONE RISERVATA